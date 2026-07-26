LOTERIA
Sergio Martín, el venedor de l'ONCE que va repartir 71 milions a Lleida: “Estic content perquè hauran anat a parar a algun treballador”
Sergio Martín va vendre el premi més gran de la història de l’ONCE a la zona del polígon industrial El Segre. La persona propietària del bitllet cobrarà uns 57 milions, després de tributar-ne més de 14 a Hisenda
Setanta-un milions d’euros. El premi més gran de la història de l’ONCE, el més gran a la demarcació de Lleida amb un sol afavorit, i entre els primers de tot Espanya. Això va deixar divendres a la nit el sorteig de l’Eurojackpot a la capital del Segrià, en un bitllet venut per Sergio Martín Aznar.
“Em van trucar després de les 21.00 hores per comunicar-me la notícia i no m’ho podia creure. Al principi, vaig entendre que eren 70.000 euros, però quan m’ho van explicar bé vaig pensar: Buah, quina burrada!”, recorda Martín.
“A mi, que no m’ha tocat, estic que m’enfilo per les parets. A qui sigui que li hagi venut no m’imagino com pot estar...”, assegura el venedor, que comercialitza des de la seua zona de venda ambulant al polígon El Segre des de fa tres anys i mig, recorrent-ne els bars i restaurants.
De moment, Martín desconeix a qui va vendre el bitllet guanyador, però assegura que és “feliç que li hagi tocat a una persona treballadora, que és el que són la majoria dels meus clients”, explica. Entre ells, hi ha “personal de la construcció, camioners, caps de bars... encara que, per a mi, ja no són simples clients, sinó que s’han convertit en amics després de més de tres anys anant a vendre per la zona”, afegeix.
“A veure si en les pròximes hores se n’assabenta i es posa ben content. Jo només espero que no se'l deixi caducar, malgrat té un mes per comprovar el número guanyador”, indica.
És la primera vegada que Martín, de 57 anys i originari de Plasència (Càceres) –encara que es considera un “lleidatà” més, diu–, ven un premi tan important. “Havia arribat a facilitar premis de 250 euros o rasques de 500, però mai res tan gros com això”, recorda. “Estic molt agraït a l’ONCE perquè permet que moltes persones amb discapacitat puguem tenir una feina digna i sentir-nos avalats”, assegura el venedor.
Per la seua part, Jofre José Veintimilla, director de l’ONCE a Lleida, agraeix “a la ciutadania que compra diàriament els productes als nostres venedors, perquè és un gest que ajuda a transformar la vida de les persones generant ocupació i donant suport a la inclusió social de milers de persones amb una discapacitat superior al 33%”.
Així mateix, Veintimilla celebra que el premi més gran de l’ONCE hagi anat a parar Lleida. “Últimament estem donant bastants premis, a veure si podem seguir per aquesta línia”, comenta amb il·lusió.
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