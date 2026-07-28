Aliança Catalana a Lleida constitueix la junta local per presentar-se a les municipals de 2027 i "assaltar" la Paeria
Els cinc membres de l'organisme aspiren a convertir-se en força decisiva a la Paeria en els comicis previstos per al maig vinent
Aliança Catalana ha constituït aquest dilluns al vespre la junta local de la seva executiva a Lleida ciutat, en una assemblea que ha comptat amb el suport unànim d'un centenar d'afiliats. La candidatura, formada per cinc persones, tindrà com a principal encàrrec ampliar la implantació del partit a la capital del Segrià i preparar la llista electoral per als comicis municipals del 23 de maig de 2027.
El nou president de la junta local, Enric Casals, ha situat l'obtenció de bons resultats a les eleccions de la Paeria com a prioritat absoluta de l'equip. Casals ha anunciat que durant el mes de setembre presentaran la persona que encapçalarà la candidatura municipal, així com la resta de la llista. El president s'ha mostrat convençut que Aliança Catalana "aconseguirà ser una força decisiva a l'ajuntament de Lleida", argumentant que les reivindicacions del partit resulten especialment necessàries a Lleida ciutat. En el comunicat, Aliança assegura que "inicia l'assalt a la Paeria". Entre els objectius principals figuren "fer de la ciutat un lloc segur i recuperar l'ús de la llengua catalana".
En el seu discurs, Enric Casals ha centrat el missatge en la necessitat de "fer feina concreta" i ha criticat la deriva experimentada per Lleida en els darrers anys, que atribueix "a les polítiques woke".
Funcions dels membres de la junta executiva
Meritxell Feliu, ex militant de Demòcrates -partit nascut l'any 2015 hereu d'Unió- , ocuparà la secretaria general. Jordi Martín assumeix la tresoreria, mentre Alba Cano i Jordi Esteve seran vocals de l'entitat.
Enric Casals, president de la junta local, compta amb més de 15 anys d'experiència en el món industrial. És enginyer industrial especialitzat en mecànica, hidràulica, pneumàtica i criogènia, i ha desenvolupat la seva trajectòria professional en més de deu empreses de les Terres de Lleida. Actualment exerceix com a director tècnic i es dedica a la gestió de projectes i recursos humans en una empresa de la comarca de l'Urgell.