CONVENI
Estudi sobre la incidència del càncer en els Bombers: “per analitzar factors de risc i temps”
Acord entre Interior i l’ICO per analitzar els factors de risc
El departament d’Interior i de Seguretat Pública i l’Institut Català d’Oncologia (ICO) han firmat un conveni per portar a terme un estudi epidemiològic sobre la incidència del càncer al cos de Bombers de la Generalitat. La resolució es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOCG) del passat 20 de juliol.
Al document s’afirma que “l’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració per dur a terme un estudi epidemiològic sobre la incidència del càncer al cos de Bombers de la Generalitat, analitzant factors de risc i temps d’exposició”.
Informe preliminar i final
L’Institut Català d’Oncologia (ICO) es compromet, entre altres aspectes, a dissenyar la metodologia de l’estudi, els protocols de recollida de dades i l’anàlisi estadística, garantir la custòdia i confidencialitat de les dades, així com el compliment dels estàndards ètics i elaborar un informe preliminar i un informe final amb els resultats i recomanacions per a la prevenció, segons consta en la resolució.
El conveni té vigència fins al 31 de desembre del 2026 però es pot prorrogar anualment per un període màxim de quatre anys.