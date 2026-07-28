Les entrades dels espais habilitats per a veure l'eclipsi del 12 d'agost a Lleida s'han exhaurit
El turó de la Seu Vella disposa d'un aforament de 1.500 persones i el camp de futbol dels Mangraners s'habilitarà per acollir-ne 10.000. L'eclipsi es podrà veure des d'altres ubicacions
Les entrades als espais habilitats per la Paeria de Lleida per ve l'eclipsi de sol total s'han exhaurit. Ho ha comunicat l'alcalde de la ciutat, Fèlix Larrosa, en la visita que ha fet aquest dimarts al camp de futbol dels Mangraners, lloc que acollirà 10.000 persones el 12 d'agost. L'altre espai habilitat és el turó de la Seu Vella té un aforament més reduït, de 1.500 persones, i les entrades es van esgotar poc després de posar-les a l'abast del públic.
En aquests llocs hi haurà música, ambientació, serveis, begudes i alimentació. L’entrada era gratis i inclou unes ulleres homologades per a disfrutar l’eclipsi amb seguretat.
L'eclipsi de sol total és un fenomen rar que fa més d'un segle que no es presència a la península Ibèrica. Lleida és un dels punts recomanats per veure la totalitat. A la ciutat es podrà presenciar a les 20:29 hores del dia 12 d'agost i durarà uns 25 segons. Es podrà veure des dels indrets alts i des d'on la visibilitat de la posta de sol sigui clara, sense edificis o objectes privant-la.
Societat
Mapa de les millors ubicacions per veure l'eclipsi solar del 12 d'agost a Lleida
Alba Mateu Barrufet