SUCCÉS POLÈMICA
Un veí de Linyola denuncia que va ser agredit per la Guàrdia Urbana i la Paeria ho nega i es personarà “per atemptat a l’autoritat”
El veí va acudir als Mossos i l’ajuntament es personarà “per atemptat a l’autoritat”
Un veí de Linyola ha presentat una denúncia davant dels Mossos d’Esquadra en la qual assegura que va ser agredit i amenaçat per agents de la Guàrdia Urbana en una disputa de trànsit. Per la seua part, la Paeria nega els fets i es presentarà com a acusació particular per un presumpte atemptat contra els agents de l’autoritat.
Segons la denúncia del veí a què ha tingut accés aquest diari, els fets van ocórrer el 16 de juliol cap a les quatre i quart de la tarda a l'altura del número 26 de l'avinguda Prat de la Riba. El denunciant anava amb la seua filla en un cotxe quan els va parar un vehicle de la Guàrdia Urbana.
Segons el denunciant, els agents li van dir cridant que els havia tallat el pas, causant un lleuger impacte en els vehicles. El veí va al·legar no haver sentit cap cop i que a l’inspeccionar els dos vehicles en ambdós hi havia una rascada. El declarant va al·legar que no podia ser seu perquè el que hi havia al vehicle policial era negre i el seu cotxe, blanc.
La discussió va seguir i el veí va demanar la presència dels Mossos, moment en el qual, assegura, els agents “el van tirar a terra” i li van tòrcer el braç, que el tenia acabat d'operar. Després el van emmanillar, “el van deixar estirat a terra i li van posar un genoll al coll i un altre a sobre seu i el declarant els va dir que no podia respirar”. A continuació va arribar un altre agent que, quan el va introduir al vehicle policial, “el va llançar i el seu front va impactar amb el marc de la porta” i “li va donar tres cops de puny a la cara”.
Van portar el denunciant a l’hospital i els agents li van demanar el número de DNI, que en aquell moment no sabia a causa de com de nerviós es trobava, i un agent “el va agafar del coll, el va estampar contra la paret i li va dir que vigilés perquè ara sabia qui era i que podia anar per ell”. L’home ara busca testimonis de la suposada agressió.
Per la seua part, la Paeria va assenyalar que el vehicle del denunciant va impactar molt lleugerament contra un vehicle policial i li van donar l’alto. Quan el veí va baixar del cotxe, “es va encarar amb els agents, que van procedir a la seua detenció”.
La Paeria va remarcar que “en cap cas” els agents “van utilitzar la violència per detenir aquesta persona, que van traslladar a l’hospital seguint el protocol per als casos d’agressions als agents de l’autoritat”. Va afegir que la Urbana ha traslladat als serveis jurídics de la Paeria el cas perquè es presenti com a acusació particular.