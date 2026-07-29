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L'ajuntament anuncia qui assumirà les funcions d'alcaldia accidental a Lleida durant el mes d'agost

Carlos Enjuanes, Carme Valls i Cristina Morón, en aquest ordre, exerciran les funcions corresponents en diferents períodes de temps

Imatge d'arxiu de la façana del Palau de la Paeria de Lleida.

Imatge d'arxiu de la façana del Palau de la Paeria de Lleida.Òscar Mirón

Publicat per
Alba Mateu Barrufet

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Les delegacions a l'alcaldia de Lleida corresponents al període estival s'han decretat aquest dimecres. Diferents membres de l'equip de govern assumiran les funcions mentre Fèlix Larrosa s'absté el mes d'agost i tal com es va acordar amb el decret signat el 21 de juliol.

Les funcions d'alcalde les assumirà Carlos Enjuanes Llop, el segon tinent d'alcalde, del 30 de juliol al 2 d'agost. Del 3 al 9 d'agost les funcions les assumirà la quarta tinenta d'alcalde, Carme Valls Llaràs, i l'última en assumir les responsabilitats serà la tercera tinenta d'alcalde, Cristina Morón Molina, del 10 al 16 d'agost. 

Amb aquestes delegacions, la Paeria garanteix la continuïtat de l’activitat institucional i la gestió municipal durant el període de vacances d’estiu.

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