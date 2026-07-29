L'ajuntament anuncia qui assumirà les funcions d'alcaldia accidental a Lleida durant el mes d'agost
Carlos Enjuanes, Carme Valls i Cristina Morón, en aquest ordre, exerciran les funcions corresponents en diferents períodes de temps
Les delegacions a l'alcaldia de Lleida corresponents al període estival s'han decretat aquest dimecres. Diferents membres de l'equip de govern assumiran les funcions mentre Fèlix Larrosa s'absté el mes d'agost i tal com es va acordar amb el decret signat el 21 de juliol.
Les funcions d'alcalde les assumirà Carlos Enjuanes Llop, el segon tinent d'alcalde, del 30 de juliol al 2 d'agost. Del 3 al 9 d'agost les funcions les assumirà la quarta tinenta d'alcalde, Carme Valls Llaràs, i l'última en assumir les responsabilitats serà la tercera tinenta d'alcalde, Cristina Morón Molina, del 10 al 16 d'agost.
Amb aquestes delegacions, la Paeria garanteix la continuïtat de l’activitat institucional i la gestió municipal durant el període de vacances d’estiu.