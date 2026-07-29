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Una dona reclama 52.423 € a la Paeria de Lleida per una caiguda per culpa d’una rajola
La Generalitat rebutja que l’ajuntament la indemnitzi al considerar que no va ser la seua responsabilitat. Entén que es va produir per una possible “falta d’atenció”
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha rebutjat que l’ajuntament de Lleida indemnitzi amb 52.423 euros una dona pels danys i perjudicis soferts en una caiguda l’octubre del 2023 i que atribueix a l’estat deficient de les rajoles a la via pública. La dona afirma que es va entrebancar amb una rajola i es va trencar l’húmer.
En canvi, l’organisme ha desestimat la reclamació de responsabilitat patrimonial “ja que no es pot establir la imprescindible relació de causalitat entre el funcionament del servei públic i el dany experimentat per la reclamant”. A més, apunta que la caiguda “ha d’entendre’s que es va produir per una possible falta de l’atenció necessària”.
L’afectada va presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial afirmant que va caure en una avinguda en el tram comprès entre una botiga i un bar cap a les 8.00 hores un dia d’octubre (el dictamen públic no necessita la ubicació exacta ni el dia) i addueix que va entrepussar amb una rajola i es va trencar l’húmer.
Al·lega que es va deure “a l’estat deficient del paviment, on hi havia una rajola aixecada, que presentava un ressalt o desnivell sense senyalitzar ni protegir” i que correspon a la Paeria mantenir en òptimes condicions d’ús i conservació les voreres i espais destinats al pas de transeünts.
Per la seua part, la Paeria va emetre diversos informes descartant que hi hagués relació. L’arquitecta municipal va apuntar que “es pot observar que existeix una llosa de paviment lleugerament enfonsada i crea un petit desnivell de 0,6 cm en la junta. Es comprova que la peça no es mou i per tant no està solta”.
La Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat ha analitzat el cas i descarta que hi hagués una relació entre l’estat de la vorera i la caiguda. Concretament, afirma que “no es pot arribar al convenciment que la causa de la caiguda sigui una falta de manteniment municipal de la vorera”.
Un lleu desperfecte que era “fàcilment evitable”
Apunta que “es tracta d’un lleu desperfecte al paviment que no té prou entitat per convertir-se en un risc socialment inadmissible i, a més, resulta fàcilment evitable, tenint en compte que és de 0,6 cm”.
En el dictamen també s’assenyala que la caiguda es va produir a les 8.00 hores per la qual cosa “hi havia prou visibilitat per caminar i visualitzar sense problemes els desperfectes o irregularitats del carrer”.