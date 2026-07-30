SUCCESSOS
El fan fora de la feina i els roba i condueix, ebri, una excavadora al barri de Pardinyes de Lleida: “estava fent coses estranyes”
D’unes obres que fa la Paeria, i l’individu, que va ser detingut, es va fer passar per un altre empleat davant dels agents. Van avisar veïns i li imputen quatre delictes
De surrealista pot qualificar-se el que va ocórrer dimarts a la nit al carrer Xavier Puig i Andreu, a Pardinyes. La Guàrdia Urbana va acudir al lloc al ser alertada per veïns que hi havia un individu amb una petita excavadora circulant de manera erràtica, que estava fent rases i causant desperfectes.
L’home va resultar ser un operari que hores abans havia estat acomiadat de les obres que la Paeria porta a terme a la zona i que es trobava sota els efectes de l’alcohol. Va ser arrestat per quatre delictes: robatori o furt d’ús de vehicle (va agafar la màquina sense autorització), conduir sense haver obtingut mai el permís, conduir sota els efectes d’alcohol (va marcar una taxa penal) i usurpació de l’estat civil (es va fer passar per una altra persona). Tot apunta a una revenja.
Els fets van ocórrer cap a les 21.00 hores al carrer Xavier Puig i Andreu on, des de fa unes setmanes, la Paeria està duent a terme les obres de renovació del paviment de la vorera i la substitució de les canonades i del clavegueram en aquesta via i el carrer Tarragona.
Veïns van alertar que un home havia agafat una petita retroexcavadora de les obres –la jornada laboral havia finalitzat a primera hora de la tarda– i estava fent coses estranyes. “Era una situació d’acudit”, va dir un testimoni.
Els agents van requerir la documentació al conductor, que es va identificar com un treballador de les obres, i van sospitar que es trobava en estat ebri, per la qual cosa el van sotmetre al test d’alcoholèmia, donant una taxa penal. Pel que sembla, va superar amb escreix els 0,60 mg/l.
Al seu torn, van comprovar que es va identificar com una altra persona i que no tenia carnet. Paral·lelament, es van posar en contacte amb responsables de l’empresa per aclarir els fets. Es tractava d’un home que hores abans havia estat acomiadat de l’empresa que fa les obres. Per tot plegat, van acabar arrestant-lo.