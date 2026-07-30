MOBILITAT
Grans esdeveniments com el festival Monegros deixen Lleida sense taxis: “Només vam tenir dos o tres cotxes en servei a la ciutat”
Una de les empreses tot just va tenir uns tres vehicles durant el cap de setmana
Lleida compta amb 99 vehicles amb llicència de taxi. Malgrat això, en moments puntuals d’elevada demanda o durant esdeveniments que impliquen trajectes fora de la ciutat, el servei pot veure’s saturat i és difícil trobar-ne un de disponible. Això va ser el que va passar el cap de setmana passat durant la celebració del Monegros Desert Festival. L’elevada demanda de trasllats fins al recinte del festival va reduir l’oferta de taxis a la ciutat. “Només vam tenir dos o tres cotxes en servei a Lleida”, va explicar la portaveu de Loteutaxi, Sònia Terna. L’empresa disposa de 33 vehicles.
Aquesta situació va afectar alguns usuaris. Una veïna de Lleida va assegurar que no va poder aconseguir un taxi per desplaçar-se a Urgències durant la tarda de dissabte passat. Segons va explicar a SEGRE, “no hi va haver manera de contactar amb el servei ni per trucada ni a través de l’aplicació”.
Des de Radio Tele Taxi, el seu president, Manolo Olmedo, va assegurar que la incidència va ser excepcional i va defensar que l’empresa disposa d’una flota suficient per atendre la demanda actual. “Amb gairebé tota la flota treballant, no hi ha falta ni de serveis, ni de vehicles”, va afegir. La companyia compta amb 65 cotxes operatius durant el torn de matí i uns 40 en el de tarda, a més de reforços.
Per agilitzar la contractació, Radio Tele Taxi té incorporades operadores automatitzades basades en intel·ligència artificial, així com un xat per WhatsApp, amb el qual ja han registrat 5.000 serveis, gràcies a l’automatització de la sol·licitud. Olmedo va assegurar “ser pioners” en aquestes operacions, encara que va admetre que “és difícil canviar l’hàbit de trucar”.