Perdonen gairebé 30.000 euros a un lleidatà que es va endeutar de jove per ajudar els seus pares
Concedeix l’exoneració del passiu insatisfet gràcies a la Llei de Segona Oportunitat
El titular de la plaça número 1 de la Secció Mercantil del Tribunal d’Instància de Lleida ha concedit l’exoneració del passiu insatisfet a un lleidatà i li ha perdonat un deute de 29.632,05 euros. L’home es va veure sobreendeutat des de molt jove per les derivacions de responsabilitat vinculades al negoci dels seus pares, que finalment va fracassar. Segons ha explicat el despatx que ha portat el cas, Bergadà Abogados, la resolució s’ha dictat mitjançant la Llei de la Segona Oportunitat. El cas també inclou l’origen dels deutes, les seues conseqüències laborals i personals i les reaccions després de la resolució.
La difícil situació de l’home era conseqüència d’una sèrie de circumstàncies familiars, fiscals, econòmiques i professionals que van afectar de forma directa i sostinguda a la seua estabilitat financera. Els seus pares travessaven una situació d’insolvència i, durant anys, ja que el seu fill no tenia deutes, van formalitzar al seu nom diferents contractes i operacions realitzades en l’empresa familiar.
Origen del deute: el negoci familiar i la derivació de responsabilitat de 2016
Aquest endeutament tenia per objectiu ajudar els seus progenitors a mantenir el negoci, però l’empresa finalment va fracassar. Arran d’aquella situació, l’home va acumular deutes amb la Seguretat Social i l’Agència Tributària, a causa d’un expedient de derivació de responsabilitat tributària solidària de l’any 2016.
L’advocada que ha portat el cas, Marta Bergadà, explica que, "en aquell moment, l'home tenia només 21 anys i no comptava amb assessorament legal, coneixements tributaris, experiència ni recursos econòmics per entendre ni afrontar adequadament la situació i entendre les conseqüències dels requeriments administratius que rebia, que evidencia una clara situació de vulnerabilitat".
Embargaments, trucades i precarietat laboral del lleidatà
A partir d’aquell moment, la seua situació financera es va anar deteriorant progressivament. "Van començar uns anys de molt sofriment, perquè tot va recaure sobre mi", argumentava el jove. Posteriorment, quan va iniciar la seua etapa professional com a autònom, va patir continus embargaments en els seus comptes bancaris. Això va dificultar la seua operativa diària, ja que li impedia cobrar determinats serveis amb normalitat, li va provocar la pèrdua de clients i, com a conseqüència, els seus ingressos van caure dràsticament.
La resolució judicial i la reacció de l’afectat
"Quan em van trucar de la boutique legal per dir-me que se m’havia exonerat el passiu insatisfet vaig sentir molta tranquil·litat i alliberament. Al principi vaig tenir la sensació que no podia ser possible i, posteriorment, vaig assimilar que podia fer una vida normal. Per aquesta raó, ara veig el futur totalment diferent", expressa l’home.