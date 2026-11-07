ENSENYAMENT
Animen les empreses de Lleida a implicar-se més en l’FP dual
La patronal Foment del Treball i Educació destaquen que és una “oportunitat”
La seu de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL) va acollir ahir la jornada d’empresa i formació professional de Foment Treball Nacional, l’organització patronal catalana, amb l’objectiu de posar de relleu la dualització de la Formació Professional (FP) i reforçar la participació de les empreses en el procés formatiu.
La jornada, que va comptar amb representants del departament d’Educació i Formació Professional, del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i del Consorci per a la Formació Contínua, s’emmarca en el desplegament de la Llei d’Ordenació i Integració de la Formació Professional, aprovada el 2023, que estableix un model en què l’empresa adquireix un paper com a agent formatiu. La normativa reforça la formació dual, que combina l’aprenentatge al centre educatiu amb l’experiència pràctica en una empresa. “L’FP dual és una oportunitat perquè les empreses ofereixin formació directa i actualitzada”, va assenyalar el president de la Comissió de Formació de Foment, Manuel Rosillo. Per la seua part, la subdirectora d’Ordenació i Formació Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial del departament d’Educació, Míriam Milán, va assegurar que “la intenció és traslladar la corresponsabilitat del sistema educatiu i de les empreses”. Va destacar que les comarques de Lleida presenten unes particularitats per la seua dispersió geogràfica, que, segons Milán, motiva que hi hagi un 15% de places vacants, que són “estructurals”. Entre les diferents modalitats de l’FP dual, el SOC disposa d’una convocatòria específica per a Ponent, en la qual s’han reservat prop de 2,5 milions euros. L’Alt Pirineu i Aran a part, “per atendre la diversitat i donar una resposta més adequada a les necessitats”, va apuntar Eva Expósito, del SOC.
Els representants empresarials van defensar la necessitat d’estendre l’FP dual més enllà de les grans empreses i aconseguir que mitjanes i petites puguin incorporar la formació i retenir talent.