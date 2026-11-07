SUCCESSOS
Arrestats a Ciutat Jardí després de repostar sense pagar i fugir
Els Mossos els van interceptar al ser alertats per la gasolinera
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí a Ciutat Jardí els dos ocupants d’un cotxe acusats d’anar-se’n sense pagar d’una gasolinera, fugir i fer cas omís de les indicacions policials. Es tracta d’un home de 47 anys i d’una dona de 53 anys que van ser arrestats pels delictes contra la seguretat en el trànsit per conducció temerària, desobediència a l’autoritat i estafa. No es descarta que siguin imputats també per altres delictes. Van ser interceptats al carrer Murri.
Els fets van ocórrer cap a les 7.30 hores del matí quan els Mossos d’Esquadra van ser alertats pels responsables d’una gasolinera de la partida Pla de Montsó perquè una parella s’havia proveït d’uns 100 euros de combustible i havien fugit sense passar per caixa. Els van facilitar la matrícula i les característiques del vehicle. Posteriorment, al voltant de les 9.00 hores, una patrulla va poder localitzar el cotxe i va indicar al conductor que es parés. Tanmateix, aquest en va fer cas omís i es va iniciar una persecució que va passar per Vila Montcada, Rovira Roure i Ciutat Jardí.
Durant la fugida, el vehicle va impactar contra altres cotxes que estaven circulant. Els Mossos van aconseguir interceptar-lo al carrer Murri. Un cotxe patrulla també va resultar danyat. Els dos ocupants van ser arrestats per estafa (per l’impagament a la gasolinera), un delicte viari i desobediència. La Guàrdia Urbana va donar suport als Mossos.
Es dona la circumstància que l’home ja havia estat detingut el cap de setmana passat després que suposadament robés en vehicles estacionats i sostragués en un d’aquests. La investigació continua oberta i podrien estar relacionats amb altres fets delictius.