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“Va ser un atac sorprenent, per l’esquena, i va seguir apunyalant-lo mentre intentava fugir”: Primera sessió del judici per l'assassinat d'un taxista el 2022 a la Bordeta
Fiscalia i acusació particular remarquen la brutalitat cap a la víctima, que va rebre 27 ganivetades
L’Audiència de Lleida va acollir ahir la primera jornada del judici per l’assassinat d’un taxista el 10 d’abril del 2022 al barri de la Bordeta. La sessió es va iniciar amb l’elecció del jurat popular, format per sis dones i cinc homes, i la lectura dels escrits de les parts. La Fiscalia va mantenir la petició de 22 anys de presó per un delicte d’assassinat amb traïdoria i acarnissament, i l’acusació particular va demanar 23 anys. Ambdós acusacions van afirmar que va ser un atac “a traïció i per l’esquena”, sense que “tingués cap capacitat de defensa” i que l’acusat es va acarnissar “de manera innecessària” clavant-li 27 punyalades. Unes ferides, segons la Fiscalia, que va patir fins i tot quan el taxista va intentar fugir i demanar auxili. La fiscal Pilar Mesalles va assenyalar que l’acusat, J.D.C.G, que ara té 25 anys, va pujar al taxi de la víctima, Mohamed Ezzeraiga, de 43 anys, a la parada de l’avinguda Blondel cap a les 1.48 hores de la matinada del 10 d’abril del 2022 i li va demanar que el portés fins a la Bordeta.
Segons el seu escrit, quan estaven al carrer Sifó de l’esmentat barri, el va atacar per sorpresa amb un ganivet de 14 centímetres de fulla, primer assestant-li punyalades per l’esquena i després va passar a la part de davant del cotxe, des d’on va continuar apunyalant la víctima mentre intentava fugir. El taxista va aconseguir sortir del cotxe, però es va desplomar al carrer. Les punyalades van afectar òrgans vitals, com el cor i el pulmó. Va ser evacuat a l’hospital, on va ser intervingut quirúrgicament, però finalment va morir aquella matinada. L’acusació particular, exercida per la família de la víctima i representada per l’advocat Carles López, va afirmar que té el “ple convenciment” que l’acusat va ser l’autor dels fets i que no s’ha pogut aclarir el mòbil del crim. “Res justifica una violència tan extrema com aquesta”, va remarcar. El judici seguirà dilluns i durarà tota la setmana.