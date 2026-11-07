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ERC reclama garantir la Neurofisiologia

Demana a Salut que concreti quantes places d'especialistes hi ha autoritzades

Façana principal de l’hospital Arnau de Vilanova. - SEGRE

Façana principal de l’hospital Arnau de Vilanova. - SEGRE

SEGRE REDACCIÓ
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Segre

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Esquerra Republicana va demanar al departament de Salut aclarir la situació del servei de neurofisiologia de l’Arnau de Vilanova i concretar quantes places d’especialistes hi ha autoritzades, quantes estan cobertes i les proves que s’han ajornat per falta de professionals. 

La diputada lleidatana d’ERC al Parlament, Montse Bergés, va subratllar que les dificultats del servei poden tenir conseqüències. “Quan una persona espera una prova diagnòstica, el temps importa”, va assenyalar.

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