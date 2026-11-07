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ERC reclama garantir la Neurofisiologia
Demana a Salut que concreti quantes places d'especialistes hi ha autoritzades
Esquerra Republicana va demanar al departament de Salut aclarir la situació del servei de neurofisiologia de l’Arnau de Vilanova i concretar quantes places d’especialistes hi ha autoritzades, quantes estan cobertes i les proves que s’han ajornat per falta de professionals.
La diputada lleidatana d’ERC al Parlament, Montse Bergés, va subratllar que les dificultats del servei poden tenir conseqüències. “Quan una persona espera una prova diagnòstica, el temps importa”, va assenyalar.