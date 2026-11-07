ENTITATS
La Fundació Paral·lel 41 es presenta a Lleida
L’Auditori Museu Morera va acollir ahir el Fòrum del Segrià. Fòrum de país, la segona jornada de l’Agenda Catalana de Futur de la Fundació Paral·lel 41, que recorrerà tot Catalunya, amb l’objectiu de presentar el projecte de l’entitat i escoltar la societat civil per debatre els principals reptes del país, com la falta de finançament de la Generalitat o l’emancipació juvenil, entre d’altres.
La presidenta de la fundació, Victòria Alsina, va explicar que la finalitat de la fundació és sumar talent compromès per generar noves oportunitats. “Catalunya té moltes persones amb ganes d’avançar” va manifestar. En la sessió, Joan Ramon Zaballos, catedràtic d’Alemany; Elisenda Rosa, vicepresidenta d’Aremi; Magda Gregori, directora de La Mira, i Laia Rogel, presidenta d’AP!Lleida, van participar en un debat sobre els reptes de futur.