L'edició d'enguany de Respira Lleida conclou al Pavelló de Vidre dels Camps Elisis
En una jornada organitzada aquest dissabte on hi han participat diversos centres de la ciutat
Respira Lleida, la iniciativa impulsada per la Regidoria d'Esport s de la Paeria per apropar el ioga a l'aire lliure, ha dut a terme la seua jornada de cloenda aquest dissabte.
Les activitats s'han fet de la mà de diversos centres de ioga i benestar de la capital del Segrià. Les sessions han començat a les 9 del matí i han conclòs amb un sorteig de regals a les dues del migdia. La jornada ha estat al Pavelló de Vidre dels Camps Elisis.