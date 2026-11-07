VEÏNS
L’Horta de Lleida insta a adaptar la inversió en camins “a les necessitats reals”
També demanen saber quantes càmeres de videovigilància s'instal·laran
El president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Francesc Montardit, va reclamar ahir en la comissió especial de l’Horta de la Paeria adaptar la inversió en el manteniment de camins “a les necessitats reals que tenim”.
En aquest sentit, va remarcar que “el deteriorament dels vials és més gran cada any que passa i, de vegades, les reparacions l’únic que fan és incrementar el problema, de manera que creiem que seria millor fer una renovació total del ferm dels camins”.
Així mateix, també va dir que la inversió de 956.502 euros per al manteniment de camins previst per als propers 3 anys “pot semblar molt, però la realitat, al nostre entendre, és que queden curts per tenir un bon manteniment”.
D’altra banda, Montardit també va demanar en la comissió que concretin quantes càmeres de videovigilància i lectors de matrícules instal·laran pròximament a l’Horta i va advertir dels problemes que estan tenint amb els conills en determinades partides.
Per la seua part, el grup municipal del Comú va tornar a demanar al govern municipal que elabori un inventari de terres agràries en desús a l’Horta “per poder activar polítiques actives per a la recuperació de l’activitat agrària”. La seua regidora, Laura Bergés, va recordar que la creació d’aquest inventari va ser aprovada en el ple del 2024 i encara no s’ha elaborat.