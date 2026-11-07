Lleida tindrà una nova residència universitària al campus de Cappont
La Paeria ha donat la llicència d’obres a l’edifici, que tindrà quatre plantes i 136 places
L’ajuntament de Lleida ha concedit la llicència urbanística a la promotora local CIX Inmobiliaria Urbana SL per a la construcció d’una residència d’estudiants de 136 places al costat de l’aparcament del campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL), entre el carrer Pere de Cabrera i l’avinguda de l’Estudi General.
L’edifici s’aixecarà en una parcel·la de 1.621 metres quadrats i tindrà quatre plantes i un aparcament subterrani amb capacitat per a una trentena de vehicles, i la llicència urbanística estipula que l’inici de les obres haurà de ser d’un any a comptar des de l’emissió del permís.
L’ajuntament el va atorgar a mitjans del mes passat, de manera que posava fi així a un tràmit que la promotora va arrancar l’1 de desembre de l’any passat, quan va presentar la sol·licitud. Des d’aleshores, l’empresa ha hagut d’aportar diversos informes tècnics a requeriment de l’ajuntament.
La concessió d’aquesta llicència arriba en un moment en què hi ha diversos projectes en marxa per construir residències a tota la ciutat (vegeu el desglossament). Uns equipaments que, precisament, eren molt escassos a Lleida. Actualment, només n’hi ha dos, la que està situada al campus de Cappont, que va obrir l’any 2000, i la de la Vila de Lleida de Ciutat Jardí, estrenada el 2010. Aquest dèficit de residències, fet al qual se suma l’alt percentatge d’universitaris de fora de la ciutat, està afectant el mercat del lloguer, que en aquests moments experimenta una elevada demanda i una oferta cada vegada més minvant. Des de la UdL van mostrar la “completa satisfacció” i suport “a totes les iniciatives que es facin en benefici de la comunitat universitària que, en termes generals, entre estudiants, personal docent i investigador i personal tècnic i de gestió de serveis, suma unes 20.000 persones”.
S’afegeix a 4 iniciatives més per construir allotjaments per a estudiants
La segona residència projectada és la que hi haurà al carrer Sant Ruf, que comptarà amb 24 habitacions individuals, zona comunitària i terrassa amb zona de bany i piscina. A finals del mes d’agost els promotors van iniciar els primers treballs.
Al seu torn, la tercera residència es trobarà ubicada a la rambla d’Aragó, tindrà una vintena de places i també compta amb la llicència d’obres municipal.
A més d’aquestes iniciatives privades, el setembre passat el ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana va anunciar que atorgarà 2.974.500 euros a l’ajuntament de Lleida per finançar la construcció d’apartaments assequibles per a la comunitat universitària que tindran un centenar de places. L’edifici es farà en un solar municipal del carrer Til·ler, a Ciutat Jardí. L’ajuda estatal té com a finalitat “facilitar la mobilitat acadèmica i reduir la pressió sobre el mercat del lloguer a les ciutats universitàries”.