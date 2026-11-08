ENTITATS
Cappont descobreix les tradicions andaluses
L’Associació de Veïns de Cappont va organitzar ahir una jornada gastronòmica i cultural al centre cívic del barri. L’activitat de l’associació, al costat d’altres entitats de Cappont, com Casa Andalusia, Amexell, Araners, Centre Llatí, Federació de les Cases Regionals, Casa d’Extremadura i Integra Lleida s’emmarca en el cicle de conferències Catalunya ens uneix.
Es tracta d’una iniciativa comunitària l’objectiu de la qual és descobrir totes les cultures que conviuen al barri de Cappont a través de la llengua o la gastronomia.
L’associació va donar ahir el tret de sortida al projecte, amb Tastet, Andalucía en el paladar. La conferència, a càrrec de la Casa d’Andalusia, va retre un homenatge a la història de les dones rurals de la serra de Huelva. Els participants també van poder disfrutar d’una degustació de dolços típics.