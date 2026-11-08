SEGRE
vaga general

Unes 4.000 persones a la manifestació unitària de la vaga general a Lleida, segons la Urbana 

SOSTENIBILITAT

Denuncien abandó i brutícia al marge dret del Segre

El somier a la desembocadura del Segre. - SEGRE

El somier a la desembocadura del Segre. - SEGRE

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Veïns de la ciutat han denunciat l’abandó del marge dret de la canalització del riu Segre, a la desembocadura de l’aigua que hi ha a l’altura de la Llotja. Van dir que hi ha llaunes, plàstics, roba, tovalloletes o paquets de tabac buits, al costat d’altres residus voluminosos com un somier. Van explicar que alguns d’ells “ens dediquem a netejar totes aquestes escombraries que deixen altres”. Les queixes per l’abocament de residus s’han convertit en una cosa habitual a la ciutat.

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