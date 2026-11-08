SOSTENIBILITAT
Denuncien abandó i brutícia al marge dret del Segre
Veïns de la ciutat han denunciat l’abandó del marge dret de la canalització del riu Segre, a la desembocadura de l’aigua que hi ha a l’altura de la Llotja. Van dir que hi ha llaunes, plàstics, roba, tovalloletes o paquets de tabac buits, al costat d’altres residus voluminosos com un somier. Van explicar que alguns d’ells “ens dediquem a netejar totes aquestes escombraries que deixen altres”. Les queixes per l’abocament de residus s’han convertit en una cosa habitual a la ciutat.