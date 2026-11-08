INICIATIVES
El dispositiu d'atenció a persones sense llar durant l'hivern comença dilluns
L'equipament, ubicat a l'antiga escola Cervantes de Lleida, ofereix allotjament nocturn, àpats i dutxes, entre d'altres
El dispositiu d'atenció hivernal d'urgència obre les seues portes aquest dilluns, 9 de novembre, per acollir persones sense llar durant els mesos de més fred. L'espai, coordinat per la Paeria, està ubicat a l’Equipament d’Emergències Climàtiques (a l'antiga escola Cervantes) estarà operatiu fins al 31 de març del 2027.
Així doncs, aquest servei ofereix allotjament nocturn, àpats, servei de dutxes, bugaderia, consigna i suport socioeducatiu per acompanyar persones en situació de vulnerabilitat de les baixes temperatures. L'equipament pot atendre fins a 70 persones per garantir un tracte "digne" durant l'hivern.
El dispositiu contempla dos situacions d'actuació. La primera s’activa quan la previsió meteorològica preveu temperatures nocturnes inferiors als 2 graus. En aquests casos, els professionals i els cossos de seguretat informen a les persones sense llar de la possibilitat d'allotjar-se a l'equipament. En cas que ho rebutgin, se'ls faciliten mesures d'autoprotecció pel fred.
La segona permet que les persones que pernocten al carrer puguin accedir al dispositiu durant l'hivern, independentment de les temperatures registrades, si hi ha una valoració social prèvia favorable per part de professionals.
En un comunicat de la Paeria, el tinent d’alcalde i regidor d’Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, ha destacat que el dispositiu és una eina "essencial" per garantir la protecció de les persones sense llar. A més, també ha considerat que el treball preventiu i la intervenció al carrer són "fonamentals".
En aquesta línia, els educadors de carrer exerceixen una tasca continuada de detecció, seguiment i acompanyament de les persones sense llar, sobretot durant els mesos d'hivern. L'accés al dispositiu és mitjançant una entrevista personal i una valoració social per part de professionals. Així es poden analitzar les circumstàncies de cada persona i determinar quina és la resposta més adequada.