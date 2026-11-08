Àlex Surroca, expert en IA: «La IA donarà suport al policia, no el substituirà»
Per la seua part, el lletrat Enric Rubio considera que "les càmeres a la via pública no vulneren el dret a la intimitat", mentres que l'advocat Ramon Arnó creu que "la instal·lació ha d'estar justificada i respondre a una finalitat concreta"
Unes 70 càmeres de videovigilància de la Guàrdia Urbana de Lleida incorporaran ben aviat la intel·ligència artificial (IA). L’intendent Josep Mallada va avançar que les primeres proves s’efectuaran abans de finals d’any. Es tracta d’una eina que permetrà una resposta més ràpida tant en cas d’incidents com en matèria d’investigació.
Àlex Surroca, CEO d’Useit i expert en IA, explica que aquest sistema no ve a substituir un agent, sinó a donar-li suport. Segons Surroca, “és impossible tenir deu agents revisant 24 hores les càmeres, no és viable”. L’ús d’aquesta eina ajudarà a posar el focus i un policia, a decidir què fer.
“El treball d’aquesta IA serà el d’identificar patrons prèviament configurats, que avisarà perquè es verifiquin imatges i serà el policia qui decideixi si cal intervenir”, comenta.
Surroca destaca que, deixant de banda la regulació europea que impedeix registrar dades personals o identificar persones en temps real, les càmeres licitades per la Paeria tenen bloquejada aquesta opció. Un altre punt de preocupació pot ser el risc dels denominats falsos positius.
L’expert deixa clar que qualsevol sistema automatitzat pot tenir fallades, però que això “no vol dir que la tecnologia no sigui útil”.
El punt positiu que té la IA, assenyala, és que aprèn constantment i es pot calibrar amb cada auditoria.
Malgrat això, l’efecte dels falsos positius és mínim, ja que “sempre ha de passar per ulls humans”. L’expert considera que un punt positiu per a la transparència seria que s’anessin traient indicadors públics per saber si aquesta tecnologia està reduint els delictes, i saber que s’ha d’ajustar. Surroca, malgrat l’optimisme mostrat per institucions, opina que la tecnologia pot tenir fallades, acabar sent de poca utilitat i no aportar solucions, especialment en situacions com “aglomeracions i delictes que es produeixen amb poca visibilitat”.
"La videovigilància a la via pública és una eina legítima per protegir la convivència, sempre que es faci amb garanties. La IA obliga a reforçar-les, no a renunciar-hi", comenta l'advocat i doctor en Dret Enric Rubio. Recorda que "la llei orgànica 4/1997 permet als cossos de seguretat instal·lar càmeres en llocs públics per assegurar la convivència, prevenir delictes i protegir béns". A més, "la qüestió que es planteja és si les càmeres de videovigil a la intimitat", si bé matisa que "cap d'aquests drets no és absolut".
Sobre l'aplicació de la IA, assegura que "pot ser molt útil, però amb límits. No és el mateix revisar un enregistrament després d'un saqueig que un sistema que reconeix en temps real cada rostre dins una multitud. Europa ja ha traçat la frontera. El reglament 2024/1689 dIA prohibeix la identificació biomètrica remota en temps real en espais públics amb fins policials. Només admet excepcions com buscar víctimes, evitar una amenaça terrorista imminent o localitzar sospitosos de delictes greus prèvia autorització d'un jutge o autoritat".
El Tribunal Europeu de Drets Humans, en el cas Glukhin contra Rússia (2023), ja va condemnar l'ús del reconeixement facial per identificar i detenir un manifestant nítida. Identificar, sota control judicial, qui ha trencat un aparador és legítim. Elaborar llistes de qui exerceix el dret de manifestació, no.”
Per això, conclou que “les càmeres a la via pública no vulneren el dret a la intimitat. El que cal vigilar no és la càmera, sinó l'ús: transparència, proporcionalitat, control independent i una IA subordinada a l'autorització judicial. La seguretat i la intimitat no són enemigues, ho són la impunitat i larbitrarietat”.
Per la seua banda, Ramon Arnó, advocat especialista en l’entorn digital, destaca que l’ús de càmeres de seguretat amb IA està subjecte a una sèrie de restriccions legals molt fermes per garantir la protecció i intimitat dels ciutadans. La normativa estableix que la instal·lació d’aquests dispositius “ha d’estar justificada i respondre a una finalitat concreta”, i no simplement per millorar la seguretat.
La instal·lació de càmeres ha d’estar sempre argumentada i les administracions han de demostrar que no hi ha alternatives que siguin menys invasives per aconseguir el mateix objectiu.
A més, Arnó explica que s’ha de limitar la captació d’imatges als espais estrictament necessaris i és obligatori avisar les persones que poden ser gravades, amb cartells o d’una altra forma. La normativa europea empara la utilització per a altres finalitats, com el control de trànsit, la supervisió de determinats treballs o per garantir el correcte funcionament de serveis públics.
Un dels principals límits, assenyala Arnó, afecta el temps de conservació dels enregistraments. En general, no pot superar un mes, malgrat que existeixen excepcions quan les imatges són necessàries per confirmar fets delictius o reclamacions pendents. Si els enregistraments poden acreditar una infracció, s’han de posar a disposició de les autoritats en menys de 72 hores. Un altre dels punts clau, i que pot causar més preocupació entre els ciutadans, és la identificació o registre de dades biomètriques. Sobre aquest aspecte, Arnó explica que la llei és clara: no es pot utilitzar aquest tipus de tecnologia per a un reconeixement facial ni una anàlisi biomètrica, ni tampoc per portar a terme pràctiques discriminatòries.
Quant als drets dels ciutadans, qualsevol pot sol·licitar l’accés a les imatges en les quals apareix, i pot demanar eliminar els esmentats enregistraments quan correspongui o oposar-se al tractament per motius relacionats amb la seua situació particular.