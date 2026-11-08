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La por a l’enemic invisible: El temor a la cinquena columna va sacsejar Lleida amb rumors, detencions i veïns assenyalats
Els espies de Franco recollien informació militar, mentre la propaganda encoratjava les denúncies. redactors de diari segre
La por a la cinquena columna va estendre les sospites per Lleida. Però la guerra també va deixar històries anònimes, les de ‘Don Nadie’, que van viure el conflicte amb fugides per combatre amb Franco, afusellaments, germans d’idees oposades i famílies que encara busquen els seus morts.
A Lleida no només preocupava l’avenç per Aragó de les tropes franquistes. També hi havia por als qui podien estar ajudant-les des de Catalunya. Aquesta tensió va quedar reflectida en un acte del Front Popular Antifeixista celebrat el 15 de març del 1938 al teatre Victòria. Els missatges anaven dirigits a “aniquilar els canalles de la cinquena columna”. S’instava a denunciar els qui difonien falòrnies, els “derrotistes” i els “covards”. En una ciutat cada vegada més inquieta, les sospites podien recaure sobre qualsevol veí. La cinquena columna, una expressió que s’atribueix al general Emilio Mola, reunia els partidaris dels revoltats que actuaven ocults a la zona republicana. Hi havia espies i enllaços que facilitaven fugues, i també gent que no conspirava, però despertava recels. Joan Sagués explica a la seua tesi sobre la Guerra Civil a Lleida que les xarxes catalanes, articulades des de Barcelona, van buscar informació militar i van procurar minar la moral de la població, però no van tenir la magnitud de les de Madrid.
A Lleida apareixen noms i cognoms. Els comerciants Julià i Miquel Mangrané van relatar després de la guerra els seus vincles clandestins. Julià va col·laborar amb el Socorro Blanco, que ajudava amb diners, menjar i roba a perseguits, i va ser enllaç del grup Concepción, dedicat a obtenir dades militars. Miquel va dir que proporcionava contactes i moneda per a les fugues per França. Els testimonis de postguerra també van assenyalar personatges coneguts de la societat lleidatana, com l’arquitecte Francesc de Paula Morera Gatell, autor de nombrosos edificis, l’industrial del ciment Antoni Roch i l’advocat Josep Sol Vallespí, que posteriorment ocuparia destacats càrrecs a les institucions franquistes. El farinaire Ricard Guix Pujol va afirmar que havia transmès a agents franquistes establerts a França informació sobre l’aeròdrom d’Alfés i fàbriques de guerra. A Tolosa va tractar amb Ramon Rocafort Monpeat, comerciant de la Pobleta de Bellveí, i va mantenir contactes relacionats amb Aran. El Memorial Democràtic recull documents d’espionatge sobre instal·lacions de Tàrrega, bombardejada el 5 d’abril del 1938.
Però les sospites corrien més que les proves. L’atac del creuer Canarias sobre Roses, el 30 d’octubre del 1936, va desencadenar rumors de desembarcament i es van produir unes vuitanta detencions arbitràries a Lleida, segons José María Álvarez Pallás. Alguns presos desconfiaven fins i tot d’un altre reclús, creien que era allà per escoltar-los. La premsa anarquista advertia també d’antics dretans ocults darrere d’un carnet sindical.
El bombardeig de Lleida el 2 de novembre del 1937 va agreujar la inquietud. La premsa va demanar refugis i ajuda a les víctimes, però també vigilància contra els rumors. La Paeria va advertir que obriria els negocis que quedessin tancats i que els treballadors absents podien perdre la feina. El març del 1938, el diari UHP va considerar còmplice de la cinquena columna el comerciant que no ajudés a mantenir els carrers amb aparença de normalitat. Fins i tot els partits republicans van haver de desmentir el rumor que donaven suport a un pacte amb el feixisme. Mollerussa, Maials, Almatret, la Granja d’Escarp i Massalcoreig van acollir actes per aixecar la moral. Finalment, el 3 d’abril del 1938 Lleida va caure en mans franquistes. La cinquena columna havia existit, però la seua ombra va ser decididament molt més allargada que les seues xarxes. N’hi havia prou amb un comentari, un rumor o el passat polític d’un veí per quedar sota sospita.