VEÏNS
L’Horta Sud exigeix mesures pel pèssim estat de les carreteres
L’Associació de Veïns de l’Horta Sud ha presentat una reclamació formal a la Paeria per informar sobre l’estat del paviment al camí principal de la partida de Terme de Grealó. “Tenim diverses zones amb el ferm en un estat lamentable”, va asseverar el president de l’associació, David Poca. Va explicar que en una ocasió un veí va arribar a trencar el càrter del vehicle en un d’aquests enfonsaments.
“Fa un any que reclamem una actuació urgent”, va apuntar Poca. Des de l’associació, lamenten no haver rebut cap resposta per part de l’ajuntament. En aquest sentit, el president de la comissió de l’Horta de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV), Francesc Montardit, va assenyalar divendres passat en la comissió especial de l’Horta de la Paeria que “el deteriorament dels vials és més gran cada any, per la qual cosa seria millor fer una renovació total del ferm dels camins”. Per aquest motiu, va defensar “adaptar la inversió en el manteniment de camins a les necessitats reals de l’Horta de Lleida”.