La sisena columna, la fugida per combatre amb Franco
Uns 20.000 catalans van acabar servint a l’exèrcit revoltat. Carlins i falangistes van travessar la frontera per allistar-se
A la rereguarda republicana es va témer la cinquena columna, però el lleidatà Magí Vinielles va voler contar la història d’una altra, la d’aquells que no es van quedar a espiar, sinó que van creuar el Pirineu per tornar i incorporar-se a l’exèrcit de Franco. El 1971 va editar La sexta columna: Diario de un combatiente leridano, amb pròleg de Rafael García Serrano, escriptor falangista i antic director d’Arriba. A les pàgines segueix la fugida clandestina de catalans a través d’Andorra i França i la seua incorporació a les files revoltades. El recorregut desemboca als fronts de combat i en l’experiència d’un soldat i alferes provisional. Vinielles escriu des de la mirada dels vencedors, anomena croada la contesa i utilitza el llenguatge polític del franquisme. La història d’una evasió és també la manera en què l’autor va recordar la guerra dècades després.
Aquelles fugues van ser reals, encara que no poden confondre’s amb tots els catalans que van combatre amb Franco. L’historiador Borja de Riquer estima en uns 20.000 els mobilitzats a l’exèrcit franquista. Joan Maria Thomàs en comptabilitza 5.450 de vinculats al carlisme i 2.350 a Falange, inclosos efectius que no van combatre en primera línia. Els carlins, tradicionalistes i monàrquics van formar a Saragossa el Terç de Requetès de Nostra Senyora de Montserrat; els falangistes van organitzar una centúria del mateix nom a Burgos. Segons una estimació basada en registres parcials, un 16% dels integrants documentats del Terç procedia de Lleida. Entre els seus morts figuren Josep Ciurana Latorre, de Torrefarrera; Josep Gatnau Faura, de Balaguer, i Joan Cabestany Hortet, de Castellnou de Seana. Dos d’ells van morir durant la batalla de l’Ebre, el 1938.