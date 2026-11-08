Sospitós entre els seus, condemnat pels vencedors
Xavier Horta va tornar a Almacelles i va acabar sent afusellat
“Com que no sé on anar, vinc a Almacelles perquè aquí és on tinc els meus amics i saben el meu passat.” Xavier Horta Plassa pensava que tornar a casa era el més assenyat. Havia nascut a les Borges el 1913, però la seua vida era a Almacelles, on els pares regentaven una drogueria. Allà es venia pràcticament de tot, de perfums a aliments o cartutxos de caça. El Xavier ajudava en el negoci i, quan podia, dedicava temps a dos de les seues aficions, la fotografia i el dibuix. Va militar a ERC i després al PSUC. Durant la guerra va servir a l’exèrcit republicà, però no es va salvar de les sospites. En una carta va explicar que “a la brigada” desconfiaven d’ell i de Josep Molins, fins al punt que ambdós es van amagar a València. Acabada la contesa, va tornar a Almacelles, on creia que els seus veïns respondrien per ell. Tanmateix, la Guàrdia Civil el va detenir a començaments d’abril del 1939. El 17 de maig va ser condemnat a mort, acusat de cremar imatges religioses i de participar en l’assalt a una caserna a Tamarit. El testimoni d’aquest últim episodi va admetre després que va podria haver-se equivocat. Quatre veïns van preparar llavors un escrit per intentar salvar-li la vida. Fins i tot tenien un cotxe preparat per portar-lo a Burgos, però el cap local de Falange, Jaume Martorell, es va negar a avalar el document i va amenaçar els qui pretenien ajudar-lo.
El Xavier va continuar dibuixant a la presó de Lleida i entre els seus treballs va quedar un Popeye dedicat a la seua neboda Jovita. El van afusellar el 18 d’agost del 1939. Va ser precisament la seua neboda, Jovita Parellada, qui va recuperar bona part de les cartes i dibuixos conservats per la família. Juntament amb Adrián Zarco va reconstruir la història en un estudi publicat a Shikar.