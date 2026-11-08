ENTREVISTA
Victòria Alsina: «Necessitem obrir una nova etapa per avançar com a país»
Politòloga i exconsellera d’Acció Exterior de la Generalitat, impulsa la fundació Paral·lel 41 per recuperar el catalanisme com un espai de consens social per connectar talent i afrontar els reptes de Catalunya
Victòria Alsina és la presidenta de la Fundació Paral·lel 41, polítologa i exconsella d'Acció Exterior de la Generalitat. De fet, aquest dissabte l'Auditori del Museu Morera va acollir el Fòrum del Segrià. Fòrum de país per presentar el projecte de l'entitat.
D’on sorgeix la idea de crear la fundació Paral·lel 41?
La fundació sorgeix d’un diagnòstic compartit entre moltes persones que estimem el país i creiem que no està passant per un bon moment. Hi ha moltes iniciatives plenes de talent, però considerem que la part política i institucional no està a l’altura del que espera la societat catalana. Per això, creiem que cal un espai apartidista, que connecti persones compromeses amb el país que vulguin aportar el seu talent per donar resposta als reptes que tenim davant.
Quins són aquests reptes?
Hi ha reptes que ja existien des de fa temps, com la falta de finançament estructural, però n’hi ha de nous. El repte de l’emancipació dels joves, l’habitatge, la immigració, la mobilitat, el model educatiu, la intel·ligència artificial o els reptes del sector primari.
Quin paper vol exercir la fundació davant d’aquests reptes?
Tots aquests reptes necessiten una resposta, si pot ser, de consens. Si aquest no és possible, el nostre objectiu és establir una sèrie de criteris que permetin a la societat catalana disposar d’un carril central per avançar i anticipar-nos a tots ells.
Parla de recuperar el catalanisme com un carril central. A què es refereix?
Com a societat catalana, necessitem obrir una nova etapa en què el catalanisme torni a ser aquest carril central que permeti avançar. Creiem que la fundació pot tornar a connectar la gent desconnectada i, sobretot, els joves, que directament no han connectat.
Es defineixen com a catalanistes o independentistes?
Ens definim com a persones que volen treballar pel país. Entenem que el catalanisme és el fil conductor que, al llarg de la història, ha cohesionat la societat catalana. Ha passat per diferents etapes, entre les quals la del sobiranisme. Nosaltres volem incloure tothom, també els sobiranistes. Molts membres de la fundació ho són, jo mateixa ho soc. Creiem que és important tornar a fer-nos grans i tenir clar quines són les nostres prioritats.
Una de les primeres iniciatives que plantegen és una cimera catalana sobre immigració.
Durant el primer trimestre del 2027, promourem una cimera catalana sobre immigració. Posarem sobre la taula un model que ens sembla la manera més útil d’afrontar aquest gran repte que tenim al davant i que necessita una resposta seriosa. En la cimera fixarem el nostre posicionament i intentarem fer incidència pública.
Com a exconsellera d’Exterior, considera que Catalunya té poc pes a nivell internacional?
Catalunya està molt ben connectada internacionalment i és molt respectada i reconeguda. La gent vol venir perquè creu que hi ha bones oportunitats i que s’hi viu molt bé. Tanmateix, ens falten espais on puguem tenir una incidència més gran a nivell internacional. Quan estava al capdavant de la conselleria, lluitàvem per defensar la societat catalana a tot el món. Actualment, la millor manera de tenir influència a nivell internacional és ser excel·lents.
El català hauria d’haver estat acceptat com a idioma oficial a Europa?
És inconcebible i una vergonya que no ho sigui. No hi ha cap element substantiu als tractats fundacionals que impedeixi que ho sigui. És una qüestió de voluntat política que entenem que cal lluitar per superar.
La fundació ha fet una parada a Lleida. Quin paper tindrà a Ponent?
El Fòrum Segrià va servir precisament per escoltar els reptes i les oportunitats per a Lleida, però també per a Catalunya des de Lleida. No volem definir l’Agenda Catalana de Futur sense escoltar les principals ciutats del país. Per tant, és molt important veure com a Lleida també hi ha temes que preocupen, relacionats amb la mobilitat, la burocràcia o el sector primari, entre d’altres.