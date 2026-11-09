Càmeres de seguretat: Objectiu, vetllar per la seguretat ciutadana amb 133 càmeres
Els consistoris destaquen la seua utilitat i bona part són lectors de matrícules
El departament d’Interior, a través de la direcció general d’Administració de Seguretat (DGAS), té autoritzades a dia d’avui un total de 133 càmeres destinades a la protecció de la seguretat ciutadana a les comarques de Lleida. Són Lleida (88), les Borges Blanques (18), Cervera (4), Agramunt (3), el Palau d’Anglesola (3) i Linyola (2), segons dades facilitades per la conselleria. No obstant, hi ha més localitats, especialment les que tenen més habitants, que compten amb càmeres.
Lleida
La Urbana de Lleida preveu incorporar IA a càmeres de vigilància al desembre
Albert Guerrero
Mollerussa, per exemple, disposa actualment de 110 dispositius de videovigilància distribuïts entre la via pública i els equipaments municipals, als quals se sumen quatre càmeres mòbils més destinades a controlar els comportaments incívics a les zones de contenidors.
L’alcalde, Marc Solsona, indica que l’ajuntament preveu ampliar aquesta xarxa amb nous dispositius de lectura de matrícules en els accessos a la capital del Pla, una actuació que ja compta amb una partida en el pressupost municipal del 2026 i per a la qual s’estan estudiant ofertes.
Solsona destaca la utilitat d’aquests dispositius per facilitar la investigació dels delictes i va assegurar que l’índex de resolució assoleix el 75% a les zones que compten amb càmeres de vigilància.
Linyola és una altra localitat de la comarca amb càmeres. A mitjans del 2025 van instal·lar dos càmeres lectores de matrícules de cotxe en els dos accessos principals, les carreteres procedents de Bellcaire i de Mollerussa.
A l’Urgell, Tàrrega en té 24 en diferents punts de la via pública i set lectors de matrícules de vehicles en els principals accessos al nucli urbà i al polígon de la Canaleta. El desplegament es va culminar el mes de març passat. Reforcen el treball dels cossos de seguretat i permeten controlar el trànsit i gestionar la mobilitat de forma més eficient. En el cas dels lectors de matrícules, faciliten identificar possibles autors de delictes.
Bellpuig no compta de moment amb cap i l’ajuntament té previst instal·lar tres lectors de matrícules a les principals rotondes d’accés al nucli urbà durant el 2027. Agramunt té quatre càmeres de videovigilància i algunes a les entrades i sortides d’alguns equipaments municipals.
Un altre exemple és Castellserà, que, des del setembre, compta amb lectors de matrícules de vehicles en els tres accessos al poble. Aquesta mesura respon a una petició veïnal plantejada després dels robatoris produïts entre 2024 i 2025. També disposa de càmeres en diversos equipaments i la valoració és “molt positiva”.
A la Segarra, Cervera disposa de càmeres en 14 punts estratègics, amb zones que compten amb més d’una per garantir una millor cobertura. L’alcalde, Jan Pomés, assegura que, “per a l’equip de govern, la seguretat de la ciutadania és una de les nostres prioritats. Per aquesta raó, continuarem ampliant la xarxa de càmeres”.
Per la seua part, Guissona té cinc dispositius de registre de matrícules, administrades per la Guàrdia Municipal i els Mossos, però no tenen cap càmera de vigilància. El primer edil, Jaume Ars, diu que els agradaria tenir-ne.
Un dels aspectes determinants és que són un element objectiu. Així, per exemple, s’han aportat imatges en judicis com el de l’assassinat d’una dona al seu pis del carrer Acadèmia de Lleida el 2017, pel qual va ser condemnat un instal·lador de fibra òptica.
Imatges que són una prova clau en procediments judicials
La imatge que figura a la part superior correspon a un frame d’un robatori que va ser gravat el 2023 per una càmera de seguretat a Mollerussa i que els Mossos van fer pública quan van detenir els tres sospitosos. Es va aportar com a prova en el procediment judicial. De fet, les càmeres de videovigilància i els seus enregistraments (tant públics com privats) s’han convertit en elements clau per a l’esclariment de delictes i, posteriorment, com a proves contra els acusats en judicis.