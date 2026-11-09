ECONOMIA
Concedits ajuts per a l’entrada per a un habitatge a 173 lleidatans, i de fins a 28.700 euros
L’import mitjà del préstec del Govern se situa entre els 26.900 i els 28.700 €. L’edat mitjana dels beneficiaris és de 29 anys i la majoria viuen de lloguer
Un total de 173 joves lleidatans s’han beneficiat dels préstecs de la Generalitat per finançar l’entrada de compra del seu primer habitatge. Una ajuda que cobreix el 20% del valor de l’immoble, no té interessos i que els beneficiaris hauran de retornar en un termini màxim de 35 anys, una vegada hagin amortitzat la hipoteca.
Segons van informar fonts de la Generalitat, d’aquests 173 joves que ja han rebut el préstec 39 són de Lleida ciutat, l’import mitjà de l’ajuda és de 26.910,44 euros a nivell provincial i de 28.726,23 per als de la capital i el cost mitjà de l'habitatge que han adquirit és de 138.829,04 euros i 149.290,36 euros, respectivament.
En total, l’import concedit a aquests joves lleidatans és de 3,363 milions d’euros. Així mateix, el 60% dels beneficiaris ha adquirit els habitatges amb titularitat única i la seua edat mitjana se situa en els 29,7 anys.
En relació amb la situació d’aquests sol·licitants abans de rebre l’ajuda per poder comprar el seu primer habitatge, la majoria vivien de lloguer. Concretament, eren el 61% de tots els de la província (77) i el 57% dels de Lleida ciutat (16).
D’altra banda, el 31,2% de tots els sol·licitants lleidatans (39) i el 39,3% dels de la capital (11) vivien amb els seus pares i només un 2,4% (3) estaven en vivendes cedides. La resta de beneficiaris (7) no van concretar la seua situació residencial abans de rebre l’ajuda de la Generalitat.
Val a recordar que per optar a aquests préstecs d’emancipació juvenil, que estan en vigor des del juny del 2025, s’ha de tenir menys de 40 anys i un salari que els permeti contractar una hipoteca, però no disposar de prou recursos per abonar l’import per a l’entrada d’un pis.
Aquests ajuts els dona l’Institut Català de Finances (ICF) a través d’un fons d’emancipació juvenil que bonifica dos punts els tipus d’interès. Mentre els beneficiaris estiguin pagant la hipoteca tan sols hauran de pagar els interessos de forma mensual.