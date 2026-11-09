Enric Rubio, advocat i doctor en dret: «Les càmeres a la via pública no vulneren el dret a la intimitat»
El reglament 2024/1689 d’IA prohibeix la identificació biomètrica remota en temps real en espais públics amb finalitats policials
“La videovigilància a la via pública és una eina legítima per protegir la convivència, sempre que aconsegueixi garanties. La IA obliga a reforçar-les, no a renunciar-hi”, comenta l’advocat i doctor en Dret Enric Rubio. Recorda que “la llei orgànica 4/1997 permet als cossos de seguretat instal·lar càmeres en llocs públics per assegurar la convivència, prevenir delictes i protegir béns”.
A més, “la qüestió que es planteja és si les càmeres de videovigilància instal·lades per garantir la seguretat i l’ordre públic poden vulnerar o afectar el dret fonamental a la intimitat”, per bé que matisa que “cap d’aquests drets és absolut”.
Útil amb límits
Sobre l’aplicació de la IA, assegura que “pot ser molt útil, però amb límits. No és el mateix revisar un enregistrament després d’un saqueig que un sistema que reconeix en temps real cada rostre dins d’una multitud. Europa ha traçat ja la frontera. El reglament 2024/1689 d’IA prohibeix la identificació biomètrica remota en temps real en espais públics amb finalitats policials. Només admet excepcions com buscar víctimes, evitar una amenaça terrorista imminent o localitzar sospitosos de delictes greus prèvia autorització d’un jutge o autoritat”.
El Tribunal Europeu de Drets Humans, en el cas Glukhin contra Rússia (2023), ja va condemnar l’ús del reconeixement facial per identificar i detenir un manifestant pacífic, detalla Rubio, que afegeix que “la línia és nítida. Identificar, sota control judicial, qui ha trencat un aparador és legítim. Elaborar llistes de qui exerceix el dret de manifestació, no”.
Per aquest motiu, conclou que “les càmeres a la via pública no vulneren el dret a la intimitat. El que cal vigilar no és la càmera, sinó el seu ús: transparència, proporcionalitat, control independent i una IA subordinada a l’autorització judicial. La seguretat i la intimitat no són enemigues, ho són la impunitat i l’arbitrarietat”.