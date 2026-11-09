MOBILITZACIONS
Estudiants del Torre Vicens busquen suport estatal contra el professor condemnat: “Que la nostra reivindicació arribi a tots els racons d’Espanya”
Representants del sindicat viatgen a Madrid per donar visibilitat al cas i pressionar perquè s’adoptin mesures per inhabilitar-lo. Impulsen una recollida de firmes online per sumar recolzaments
Els estudiants de l’institut Torre Vicens han traslladat la seua protesta contra el professor condemnat per un delicte lleu de vexacions a una alumna al besar-la sense el seu consentiment fins al XVII Congrés de Sindicats d’Estudiants, celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Una representació de l’alumnat va participar ahir en la convenció per donar a conèixer els fets ocorreguts al centre i buscar suport a les seues reivindicacions.
Durant el congrés, representants del sindicat d’estudiants del Torre Vicens van participar en diferents debats en els quals es van compartir les realitats que viuen els estudiants de diferents territoris, va explicar Amira, portaveu del sindicat de l’institut i amiga de la víctima. Les sessions van abordar qüestions com la política, els drets laborals, les vagues dels professors, l’assetjament escolar o el racisme, entre d’altres.
Els fets del Torre Vicens també van formar part d’aquests debats, amb la finalitat de visibilitzar el que ha ocorregut i perquè el cas transcendeixi l’àmbit de Lleida. “Ens hem assegurat que se n’assabenti tothom i que la nostra reivindicació arribi a tots els racons d’Espanya”, va asseverar Amira.
D’altra banda, han posat en marxa una campanya de recollida de firmes per guanyar adhesions a les seues demandes i pressionar perquè s’adoptin mesures contra el docent. De moment, la petició a través de la plataforma digital Change.org, ha aconseguit superar les 400 firmes vàlides. A aquesta iniciativa, se suma el compte d’Instagram @torrevicens.en.lluita, “per donar més visibilitat al cas”.
El sindicat considera insuficient la resposta del departament d’Educació, que va apartar el professor durant sis mesos, però aquest curs va tornar a fer classes en un altre cicle formatiu perquè no tingui cap contacte amb la víctima. Insisteix que el professor sigui inhabilitat i expulsat de la carrera docent. Els fets van ser reconeguts pel mateix docent i durant un mes la justícia li va imposar 5 dies de localització permanent, la prohibició de comunicar-se amb la víctima i aproximar-se a més de 200 metres d’ella, del seu domicili o d’on es trobés.
Manifestacions per inhabilitar el docent condemnat per agressió
També portaven reproduccions de la notícia de SEGRE i pancartes en les quals es podien llegir lemes com “ni als passadissos ni a les aules, cap abús”. Aquesta manifestació se suma a la que van fer davant de l’institut. Portaveus del sindicat van assegurar que, si no es prenen mesures, “aniran a més”.