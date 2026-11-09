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La Fira de Tardor de Sort reuneix gairebé 6.000 visitants en els dos dies
La Fira de Tardor de Sort va tancar ahir una nova edició després de rebre prop de 6.000 visitants durant el cap de setmana i comptar amb un centenar d’expositors de diferents productes de proximitat i km 0. El concurs morfològic de l’ovella xisqueta va ser un dels grans protagonistes. Com a novetat, va incorporar un jurat popular de vint persones, que van poder conèixer millor la raça i participar amb les seues votacions.
La gastronomia va tenir un paper destacat en el certamen amb una proposta de la cuinera Gessamí Carmés centrada en el corder. L’espectacle de circ, els concerts, els tallers, les danses tradicionals i les activitats sobre transhumància van completar el programa adreçat a tots els públics.