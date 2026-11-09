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MOBILITAT

Gairebé el 60% dels accidents amb patinets de Lleida són culpa del conductor: 170 sinistres, 26 atropellaments i 18 ferits

Segons la memòria de la Fiscalia de Lleida, que va reportar l’any passat 170 sinistres amb VMP implicats. Informa de 26 atropellaments amb 18 ferits, tres de greus

Imatge d’arxiu de patinets traslladats al dipòsit municipal. - PAERIA

Imatge d’arxiu de patinets traslladats al dipòsit municipal. - PAERIA

Publicat per
Laura GarcíaRedactora Segre

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La Fiscalia de Lleida va reportar a la seua última memòria del 2025 dades sobre 170 accidents amb Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) implicats, dels quals el 57,65% van ser responsabilitat del conductor. Així mateix, assenyala que l’any passat es van registrar 26 atropellaments amb patinets elèctrics involucrats. 

D’aquests, segons la memòria del Ministeri Públic, 19 van ser responsabilitat dels conductors dels esmentats vehicles. En sis atropellaments, la culpa es va atribuir als vianants i en un cas, hi va haver una responsabilitat compartida. Les mateixes dades de la Fiscalia indiquen que, com a resultat dels 26 atropellaments, hi va haver 18 persones ferides. Tres van presentar lesions de caràcter greu i 15, lleu.

En aquest àmbit, la Fiscalia General de l’Estat apressa a prendre mesures i sancions davant de l’augment de la sinistralitat dels patinets. A la seua memòria, recorda que els usuaris d’aquests vehicles són “clarament vulnerables” davant de la resta de vehicles motoritzats, però també davant d’altres col·lectius com els vianants. 

Així, assenyala que s’han incoat diversos procediments penals i s’han formulat acusacions contra conductors de VMP per delictes de resultat imprudent, en alguns casos amb morts o lesionats de gravetat. 

Així mateix, posa de manifest la dificultat existent en alguns territoris per obtenir informes pericials fiables sobre la catalogació d’alguns d’aquests vehicles, quan, assenyala la memòria, “hi ha indicis de trobar-nos no davant d’un VMP, sinó davant d’autèntics ciclomotors o, fins i tot, motocicletes”. 

S’hi uneix, continua la Fiscalia General de l’Estat, l’elevat nombre de denúncies administratives contra els usuaris d’aquests VMP en algunes ciutats, la majoria per circular per la vorera, seguides de la sobreocupació del vehicle per dos o més persones, la utilització de dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix o de cascos o auriculars.

A més, la Fiscalia adverteix en la memòria que “ens trobem davant d’una forma sostenible de mobilitat cridada a quedar-se”, per la qual cosa apressa a adoptar “tota mena de mesures”, no només de vigilància, disciplina i sanció, sinó també preventives i educatives.

Els decomissos s’han disparat per falta de documentació

La Guàrdia Urbana va denunciar el primer semestre de l’any 433 conductors de patinets i va requisar 587 vehicles de mobilitat personal, com ja va publicar SEGRE. Durant aquest període, es van portar a terme 148 controls planificats. En tot el 2025, la Urbana va fer 142 controls, amb 1.527 denúncies (704 per no portar casc), però només van traslladar 132 VMP al dipòsit municipal. Tanmateix, fins al setembre d’aquest any se n’hi van traslladar 587. El gran augment dels decomissos es deu a la modificació de l’ordenança de Mobilitat per adaptar la normativa municipal sobre VMP a l’estatal que, des de principis d’any, obliga a registrar-los davant de la DGT, disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles danys materials o personals en cas d’accident i portar una placa. La gran majoria dels patinets requisats ho van ser per falta de documentació.

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