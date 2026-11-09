MOBILITAT
Gairebé el 60% dels accidents amb patinets de Lleida són culpa del conductor: 170 sinistres, 26 atropellaments i 18 ferits
Segons la memòria de la Fiscalia de Lleida, que va reportar l’any passat 170 sinistres amb VMP implicats. Informa de 26 atropellaments amb 18 ferits, tres de greus
La Fiscalia de Lleida va reportar a la seua última memòria del 2025 dades sobre 170 accidents amb Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) implicats, dels quals el 57,65% van ser responsabilitat del conductor. Així mateix, assenyala que l’any passat es van registrar 26 atropellaments amb patinets elèctrics involucrats.
D’aquests, segons la memòria del Ministeri Públic, 19 van ser responsabilitat dels conductors dels esmentats vehicles. En sis atropellaments, la culpa es va atribuir als vianants i en un cas, hi va haver una responsabilitat compartida. Les mateixes dades de la Fiscalia indiquen que, com a resultat dels 26 atropellaments, hi va haver 18 persones ferides. Tres van presentar lesions de caràcter greu i 15, lleu.
En aquest àmbit, la Fiscalia General de l’Estat apressa a prendre mesures i sancions davant de l’augment de la sinistralitat dels patinets. A la seua memòria, recorda que els usuaris d’aquests vehicles són “clarament vulnerables” davant de la resta de vehicles motoritzats, però també davant d’altres col·lectius com els vianants.
Així, assenyala que s’han incoat diversos procediments penals i s’han formulat acusacions contra conductors de VMP per delictes de resultat imprudent, en alguns casos amb morts o lesionats de gravetat.
Així mateix, posa de manifest la dificultat existent en alguns territoris per obtenir informes pericials fiables sobre la catalogació d’alguns d’aquests vehicles, quan, assenyala la memòria, “hi ha indicis de trobar-nos no davant d’un VMP, sinó davant d’autèntics ciclomotors o, fins i tot, motocicletes”.
S’hi uneix, continua la Fiscalia General de l’Estat, l’elevat nombre de denúncies administratives contra els usuaris d’aquests VMP en algunes ciutats, la majoria per circular per la vorera, seguides de la sobreocupació del vehicle per dos o més persones, la utilització de dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix o de cascos o auriculars.
A més, la Fiscalia adverteix en la memòria que “ens trobem davant d’una forma sostenible de mobilitat cridada a quedar-se”, per la qual cosa apressa a adoptar “tota mena de mesures”, no només de vigilància, disciplina i sanció, sinó també preventives i educatives.