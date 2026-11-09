Intenten okupar un bloc de pisos nous a la zona de Copa d’Or de Lleida
Els habitatges encara no han estat estrenats i els propietaris van ser amenaçats pels okupes
Veïns del carrer Santi Companys de Lleida, a la zona de Copa d’Or, van frustrar aquest diumenge un intent d’okupació d’un bloc de nova construcció, que encara no ha estat estrenat. Dissabte, alguns propietaris van ser alertats que tenien les portes obertes i van detectar panys forçats i que havien punxat la llum. Ahir en dos dels habitatges de la planta baixa ja s’havien instal·lat entre cinc i sis persones.
Amos de pisos van ser amenaçats pels okupes, encara que finalment aquests van abandonar la zona amb matalassos i diversos estris. Els propietaris van denunciar els fets davant dels Mossos i la Guàrdia Urbana.