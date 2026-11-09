SEGURETAT
Lleida incorporarà càmeres de vigilància amb IA a partir del desembre: identificaran patrons, elements i faran seguiments
Unes 70 càmeres de videovigilància de la Guàrdia Urbana de Lleida incorporaran ben aviat la intel·ligència artificial (IA). L’intendent Josep Mallada va avançar que les primeres proves s’efectuaran abans de finals d’any. Es tracta d’una eina que permetrà una resposta més ràpida tant en cas d’incidents com en matèria d’investigació.
La Guàrdia Urbana de Lleida preveu començar a provar la intel·ligència artificial (IA) en càmeres de videovigilància abans de finals d’any. Així ho va assegurar a aquest diari l’intendent del cos, Josep Mallada, que va explicar que “volem fer la primera prova al desembre. És a dir, ben aviat, i espero que per a la campanya comercial de Nadal ja estigui en funcionament”.
L’intendent va afegir que “hem vist funcionar el sistema i és el que volíem. Ara es tracta estrictament d’un tema informàtic i de servidors. Estan en això, falta dotar-lo i començar a fer les proves”. Serà la primera localitat lleidatana a utilitzar la IA per a aquesta finalitat.
La IA s’incorporarà en una primera fase a 70 càmeres que actualment ja estan en funcionament, la majoria al Centre Històric, però també en altres de repartides per la capital del Segrià per poder fer una anàlisi predictiva del trànsit.
En una segona fase, s’ampliarà a 120 càmeres. Respecte al funcionament, l’aplicació permet que, quan detecten una situació prèviament parametritzada (facilitada amb algoritmes), puguin alertar els cossos de seguretat i possibilitar una actuació més ràpida. Per exemple, es poden programar perquè identifiquin determinats patrons o elements, facin seguiments i detectin el que prèviament s’ha indicat.
Fonts municipals apunten que, amb aquest sistema, es podria arribar a reduir fins un 25% el temps de resposta immediata davant dels incidents que es puguin produir a la via pública i fins en un 40% el temps d’investigació.
“Tot va cap a la videovigilància i la IA aplicada a aquesta, perquè és impossible gestionar les imatges que ens donen aquests centenars de càmeres. Estan 24 hores al dia gravant, per la qual cosa és una quantitat d’informació ingent”, afirma l’intendent. Actualment hi ha 270 càmeres: 212 a la via pública i 58 en espais municipals, segons la Paeria. L’objectiu és arribar a les 350 el 2027. A l’Horta n’hi ha 43 i ben aviat se n’instal·laran més, doblant les actuals.
L'entrevista a Josep Mallada
La videovigilància és un element important per a la Guàrdia Urbana?
És vital. Perquè són més ulls que la policia té al carrer, i la intel·ligència artificial ens ajudarà, en això.
Hi ha un cert debat sobre la possible vulneració de drets individuals. Hi ha risc en aquest sentit?
No, perquè som un país garantista i està regulat. La IA serà una eina que ens ajudarà a gestionar incidents i ens estalviarà temps en investigacions, anàlisis i dispositius.
La ciutadania pot estar tranquil·la?
Sí. Més seguretat representa més llibertat.