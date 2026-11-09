SUCCESSOS
Mor un motorista en un accident a Eth Portilhon
Un ramat de gossos talla l’A-2 a Alpicat durant 45 minuts
Un motorista va morir ahir en un accident a la carretera d’Eth Portilhon (N-141) a Bossòst, a la Val d’Aran. Va succeir en el punt quilomètric 4,6 i l’avís es va rebre entorn de les quatre de la tarda. El Servei Català de Trànsit va informar del sinistre de la motocicleta, que va acabar amb la mort de l’ocupant per causes que encara s’investiguen.
Després de l’accident es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres unitats dels Pompièrs d’Aran. Els fets van obligar a tallar la via en els dos sentits de la marxa i després es va donar pas alternatiu. La circulació es va normalitzar passades les set del vespre. Des de començament d’any, 110 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes. D’aquestes, 47 eren motoristes.
D’altra banda, la presència d’un ramat de gossos a la calçada va obligar ahir al migdia a tallar l’autovia A-2 a l’altura d’Alpicat, al terme municipal de Lleida. El tall, per motius de seguretat, va afectar la circulació entre les 12.02 i les 12.44 hores i va provocar retencions als voltants de l’enllaç amb l’N-240.
Segons va informar el Servei Català de Trànsit, la intervenció es va concentrar en el tram del punt quilomètric 457 i 457,8. Inicialment, es van tallar els carrils del sentit Saragossa, una mesura que es va mantenir fins a les 12.37 hores. Posteriorment, es va ampliar el tancament en els dos sentits de circulació fins a les 12.44 hores. Des de Trànsit van apuntar que el tall total va ser necessari per garantir la seguretat dels conductors i facilitar la sortida dels gossos de la calçada.
El servei de manteniment de la via serà l’encarregat de revisar i reparar els accessos laterals per evitar que es repeteixen incidents similars, ja que es creu que van accedir per una bretxa de la tanca lateral, segons van apuntar fonts dels Mossos d’Esquadra. El tancament va tenir conseqüències immediates en el trànsit amb retencions en l’enllaç de l’A-2 amb l’N-240 a Lleida.
Cap dels sinistres va deixar ferits de consideració, segons van indicar els Bombers. Es van produir a l’N-240 a Juneda, la C-14 a Agramunt, l’Ll-12 a Albatàrrec, la C-13 a Balaguer, la C-13b a Lleida i l’N-II també a Lleida.