CERTÀMENS
El Palau es bolca en la gran festa del formatge artesà
La cuinera Maria Nicolau, distingida com a formatgera d’honor
El Palau d’Anglesola es va convertir ahir en la capital del formatge artesà amb la celebració de la dotzena Mostra de Formatges Artesans de Ponent, que va registrar una gran afluència de visitants al pavelló poliesportiu. La jornada va reunir 25 parades, entre les quals 14 formatgeries i una desena de productors de proximitat, en un ambient festiu marcat per les degustacions, els tallers gastronòmics, els concursos i les actuacions musicals.
La cita, organitzada per l’ajuntament i Formatges Camps amb el suport de Plusfresc, va tornar a reivindicar la qualitat dels productes del territori. Una de les grans protagonistes va ser la cuinera i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau, distingida com a formatgera d’honor després d’oferir una demostració culinària amb formatge d’ovella i carabassa. Nicolau va defensar la importància de trobades com la del Palau, que permeten compartir taula, retrobar-se amb familiars i veïns i celebrar la cultura gastronòmica.
La jornada va incloure un concurs de pastissos de formatge, que va reunir nou elaboracions de diferents estils i tècniques. En categoria infantil, va guanyar Ventura Bertran Domingo i en la d’adults el vencedor va ser Toni Gil.