URBANISME
Promouen 91 habitatges de protecció oficial en un barri de Lleida: "Dels pocs projectes a la ciutat"
En una primera se’n construiran 36, en una altra 48 i en la tercera, set cases unifamiliars. La inicial, les obres de la qual començaran ben aviat, ofereix pisos de dos i tres habitacions a partir de 162.000 €
L’entorn del Parc de l’Aigua de Lleida, dins de la zona d’expansió de Copa d’Or, acollirà 91 nous habitatges de protecció oficial (HPO) de compravenda, distribuïts en tres promocions. Són dels pocs projectes d’HPO de compravenda a la ciutat en parcel·les privades i busquen donar resposta a la demanda de vivenda assequible.
La primera promoció serà un bloc de 36 pisos de dos i tres habitacions amb plaça d’aparcament i traster per un preu a partir de 162.000 euros. L’empresa promotora, Arrelia, començarà les obres quan la Paeria li concedeixi la llicència i estaran llestos en 18 mesos.
Una segona tindrà 48 habitatges de tres habitacions i l’aixecarà Cosehisa. I la tercera serà de set cases adossades d’una sola planta de 90 m² que construirà també Arrelia. Les tres promocions les comercialitza IN Inmobiliaria.
Jordi Farré i Toni Simó, responsables d’IN, van assenyalar ahir que els primers 36 habitatges podrien estar completament venuts després de Reis.
També van destacar que gràcies a aquesta iniciativa, per primera vegada des de l’esclat de la bombolla immobiliària el 2008, tornen a rebre consultes de persones menors de trenta-cinc anys interessades a adquirir un habitatge.
Una situació que vinculen a les noves facilitats de finançament, que permet a determinats compradors afrontar una hipoteca amb quotes similars que pagarien per un lloguer.
Des de la immobiliària consideren que el moment actual resulta especialment favorable per desenvolupar habitatge protegit, gràcies a les mesures impulsades per la Generalitat i el Govern central per facilitar l’accés a la propietat.
Encara que aquest tipus de promocions exigeix un esforç econòmic a les promotores, asseguren que ara comencen a resultar rendibles.
Farré i Simó detecten que el problema del mercat d’immobiliari a Lleida no és la falta de compradors, sinó l’escassetat d’habitatges.
Farré descriu la situació com una “nevera buida”, amb referència a la falta d’oferta disponible que s’ajusti a la capacitat econòmica dels compradors.
Registre de Sol·licitants
Per accedir a aquests habitatges cal estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial i complir els requisits establerts. En el cas de Lleida, la inscripció és reservada a persones empadronades a la ciutat.
Una és l’actualització dels preus màxims de venda per part de la Generalitat, que ha eliminat les diferències territorials i establert un preu de 2.913 euros per metre quadrat útil per als habitatges protegits de règim general, quan abans a Lleida era més baix.
S’hi suma l’ampliació dels “Préstecs Emancipació” a la compra d’HPO, aprovada a l’octubre per la Generalitat. Un finançament al 0% que cobreix l’entrada per a un pis. Un altre incentiu arribarà l’1 de desembre, quan s’estendrà l’IVA del 4% a la compra d’habitatges protegits amb qualificació permanent o indefinida venuts pels seus promotors, davant del 10% general.