Ramon Arnó, advocat especialista en l’entorn digital: «La instal·lació de càmeres amb IA ha d’estar justificada i respondre a una finalitat concreta»
Ramon Arnó, advocat especialista en l’entorn digital, destaca que l’ús de càmeres de seguretat amb IA està subjecte a una sèrie de restriccions legals molt fermes per garantir la protecció i intimitat dels ciutadans. La normativa estableix que la instal·lació d’aquests dispositius “ha d’estar justificada i respondre a una finalitat concreta”, i no simplement per millorar la seguretat.
La instal·lació de càmeres ha d’estar sempre argumentada i les administracions han de demostrar que no hi ha alternatives que siguin menys invasives per aconseguir el mateix objectiu.
A més, Arnó explica que s’ha de limitar la captació d’imatges als espais estrictament necessaris i és obligatori avisar les persones que poden ser gravades, amb cartells o d’una altra forma. La normativa europea empara la utilització per a altres finalitats, com el control de trànsit, la supervisió de determinats treballs o per garantir el correcte funcionament de serveis públics.
Un dels principals límits, assenyala Arnó, afecta el temps de conservació dels enregistraments. En general, no pot superar un mes, malgrat que existeixen excepcions quan les imatges són necessàries per confirmar fets delictius o reclamacions pendents. Si els enregistraments poden acreditar una infracció, s’han de posar a disposició de les autoritats en menys de 72 hores.
Un altre dels punts clau, i que pot causar més preocupació entre els ciutadans, és la identificació o registre de dades biomètriques. Sobre aquest aspecte, Arnó explica que la llei és clara: no es pot utilitzar aquest tipus de tecnologia per a un reconeixement facial ni una anàlisi biomètrica, ni tampoc per portar a terme pràctiques discriminatòries.
Quant als drets dels ciutadans, qualsevol pot sol·licitar l’accés a les imatges en les quals apareix, i pot demanar eliminar els esmentats enregistraments quan correspongui o oposar-se al tractament per motius relacionats amb la seua situació particular.