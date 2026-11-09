Restablerta la circulació de l’RL3 i l’RL4 de Rodalies entre Calaf i Cervera
S'ha resolt la incidència a la infraestructura per la qual s'havia tallat la circulació
La circulació de l’RL3 i de l’RL4 ha quedat restablerta enter Calaf i Cervera, un cop resolta la incidència en la infraestructura que havia obligat a tallar-la. Renfe ha establert servei alternatiu per carretera mentre ha durat l’avaria.
D'altra banda, els trens de totes les línies de Rodalies circulen fora del seu horari per una "incidència operativa" des d’aquest dilluns a les 7.22 hores. Renfe recomana consultar les pantalles i monitors de les estacions i demana disculpes per les molèsties.
Aquesta setmana hi ha previstes vagues de maquinistes: dimarts i dijous hi ha serveis mínims del 66% en hores punta i del 33% en hores vall i dimecres, que hi ha convocada vaga general, hi haurà un 25% de serveis mínims en hores punta i sense servei en hores vall.
El director de Rodalies, Oscar Playà, ha atribuït els retards i cancel·lacions d’aquest dilluns –i el cap de setmana– a la xarxa al "context de vaga" i "conflicte" obert amb els maquinistes per la seguretat. En una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Playà ha dit que són "plenament conscients i plenament empàtics" amb les reivindicacions del sector i ha recordat que hi ha obertes negociacions entre sindicats i ministeri de Transportes. En tot cas, ha apel·lat a la "responsabilitat" dels maquinistes per garantir la mobilitat, ha exigit que en els propers tres dies de vaga es respectin els serveis mínims i ha admès que aquesta serà una "setmana complicada" de protestes i que val la pena buscar "serveis alternatius" de transport.