Salut amplia a Lleida l'edat del cribratge de càncer de còlon i recte a les persones de 70 anys
La participació s’anirà ampliant de forma progressiva fins a arribar als 74 anys al 2030
Les regions sanitàries Lleida i Alt Pirineu i Aran han començat a desplegar l’ampliació del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, impulsat per Salut a les persones de 70 anys. L’edat s’anirà ampliant de forma progressiva fins a arribar als 74 anys al 2030. La prova, senzilla i gratuïta, determina la presència de sang en les deposicions. El programa ja inclou actualment la població d’entre 50 i 70 anys. Aquesta mesura té com a objectiu detectar més casos en fases inicials i reduir l’impacte del tumor més freqüent a Catalunya tant en homes com en dones. El risc de patir càncer colorectal s’incrementa amb l’edat, i es considera que el balanç entre beneficis i riscos afavoreix el cribratge en el nou tram d’edat.
Cal tenir en compte que no totes les persones de 70 anys rebran la invitació al programa aquest mateix any. La incorporació es farà gradualment durant els pròxims mesos, a mesura que es vagi convidant la població de cada Àrea Bàsica de Salut, seguint el calendari establert.
Com funciona el programa de cribratge?
La població considerada diana és convidada a participar en el programa a través d’una carta en la qual s’ofereix una prova senzilla de detecció de sang oculta en femta i es concreten les indicacions. A continuació, el procediment varia en funció de la regió sanitària. A Lleida, cal recollir el material per fer la prova al CAP o el consultori local corresponent, prendre una petita mostra de femta a casa i retornar el test al CAP o el consultori. A les comarques del Pirineu, el kit arriba inclòs en la carta d’invitació i es pot retornar al mateix CAP o consultori o bé a la farmàcia, per analitzar-lo.
Si la prova és positiva, se citarà a la persona per fer un estudi del còlon per mitjà d’una colonoscòpia. En la majoria dels casos, la detecció de sang no implica que hi hagi càncer, ja que moltes de les troballes són lesions benignes o preneoplàsiques, que es poden treure durant la mateixa colonoscòpia.
La carta per participar en el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte s’envia cada dos anys, d’acord amb el calendari establert per a cada Àrea Bàsica de Salut. Un cop expirat el termini, si no s’hi ha participat, caldrà esperar fins a la següent ronda per a poder-ho fer.