FIRES
Uns 1.500 visitants a la Lan Party Mollerussa
La dinovena Mollerussa Lan Party va tancar ahir amb 546 inscrits a la zona interna, destinada als inscrits de la party, i més de mil persones que van participar en les activitats gratuïtes de l’espai Egames, obert al públic general. Joves i famílies van gaudir de simuladors de conducció, videojocs i tornejos durant la trobada, celebrat als pavellons firals.
Després de 72 hores ininterrompudes i sense incidències, la cita es consolida com la més gran de Catalunya en la seua especialitat i entre les tres principals d’Espanya, segons l’organització.
La programació va incloure les finals de League of Legends, l’estrena del Tecnocampus per a adolescents d’entre 12 i 16 anys i propostes tan originals com el llançament de discos durs, en el qual els participants van competir per assolir la distància més llarga en uns terrenys pròxims al recinte firal.
Amb aquest encontre, Fira de Mollerussa tanca el seu calendari de fires i activitats d’aquest 2026, que es reprendrà al març amb la Fira de Sant Josep, que celebrarà la 154a edició.