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Vilanova de Meià recupera la venda d’aus a la Fira de la Perdiu després de dos anys sense
El certamen de la Noguera reuneix tretze expositors avícoles, que venen tots els exemplars. Les perdius es podien adquirir per uns 10 euros i una parella de faisans, a partir de 50 euros
La Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià va recuperar ahir la venda d’aus després de dos anys d’absència. El certamen va obrir portes amb la tradicional exposició i venda de perdius i altres aus, com faisans, guatlles, canaris, ànecs i galls dindis. La tornada de les aus va ser especialment significativa després de la cancel·lació de l’edició anterior, motivada per les restriccions sanitàries derivades de la dermatosi nodular contagiosa. L’alcalde, Xavier Terré, va explicar que, de la quinzena d’expositors previstos, finalment van participar-hi tretze. Alguns venedors es van retirar d’aquesta edició a causa del malestar generat per les normatives de benestar animal, tant autonòmiques com estatals i de la Unió Europea.
Un dels actes centrals va ser el concurs de perdius i aus exòtiques, en el qual un jurat format per membres de la Federació de Caça de Lleida va valorar els exemplars exposats per concedir els premis. Entre els guardons figuraven el millor exemplar de perdiu roja, el perdigó (cria de la perdiu) i la millor parella.
Malgrat les baixes, els expositors van assenyalar un molt bon ritme de vendes. Les perdius es podien adquirir per uns 10 euros, una parella de faisans estava valorada en uns 50 i les gallines de races ornamentals rondaven entre els 10 i 20 euros, depenent de la mida. Més enllà de l’oferta avícola, la fira va reunir un centenar de parades de productes de proximitat, com formatges, pa i oli, objectes decoratius i complements. Així mateix, el programa també va incloure propostes per al públic familiar. Els més petits van poder participar en tallers de fusta i atraccions infantils al recinte firal.
La cultura popular va tenir un paper protagonista amb una cercavila a càrrec del grup La Cremallera, la geganteta Roseta i dos capgrossos de perdius van amenitzar el matí.