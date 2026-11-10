Arranca la vaga al sector carni lleidatà amb un seguiment del 95 per cent: “si no hi ha conveni haurem de continuar”
Segons els sindicats, i les patronals rebaixen sensiblement la participació
Els treballadors de la indústria càrnia, que ocupa unes 6.000 persones a Lleida, han iniciat una vaga de 5 dies per exigir millores laborals i socials. El seguiment de la primera jornada a la demarcació va ser del 95%, segons UGT i CCOO, xifra que rebaixa sensiblement la patronal. Hi va haver piquets a les grans empreses.
Les plantilles de la indústria càrnia van iniciar ahir una vaga a nivell estatal, que es preveu que es prolongui fins divendres, després de fracassar la negociació entre la patronal i els sindicats pel nou conveni col·lectiu.
A la demarcació de Lleida el 95% dels treballadors van seguir l’aturada, segons van indicar els principals sindicats, UGT i CCOO, en una indústria que ocupa forma directa a unes 6.000 persones i de forma indirecta, 12.000.
Entre les principals reivindicacions figura una pujada salarial del 4% anual, juntament amb una clàusula de revisió vinculada a l’IPC i garanties perquè els augments no puguin ser compensats ni absorbits per altres millores salarials. També la reducció de la jornada anual en 16 hores, que la jornada màxima ordinària no superi les 9 hores o millores en els permisos retribuïts.
Els piquets es van concentrar des de primera hora del matí en les principals empreses de la província, bonÀrea, Argal i Grup Jorge, que aglutinen la majoria dels empleats d’aquesta indústria, i on el seguiment de l’aturada va ser d’entre el 90 i el 100%, segons sindicats. A Guissona, els vaguistes es van concentrar davant les instal·lacions del polígon La Closa de bonÀrea per impedir l’entrada i sortida de camions i altres vehicles del centre de producció de l’empresa.
Els piquets van bloquejar tots els accessos al complex i van cremar fustes i bidons, amb una trentena de persones participant activament en la mobilització. La presidenta del comitè d’empresa i secretària general de CCOO a la Corporació Alimentària de Guissona, María García, va assenyalar que “s’està demanant un salari digne per a un treball que és molt dur i que té impacte en la salut dels treballadors”.
Per la seua part, Isabel Esqueta, secretària general d’UGT a l’empresa i membre de la comissió negociadora del conveni estatal, va qualificar la jornada d’“èxit molt gran” i va assegurar que “si no es desbloqueja el conveni, haurem de continuar més enllà dels cinc dies”. Escenes similars es van repetir també a Argal i al Grup Jorge, a Mollerussa, on els concentrats van impedir l’accés a les plantes.
El secretari general de la patronal càrnia FECIC, Ignasi Pons, va afirmar no entendre el motiu de la vaga, ja que “als sindicats se’ls va oferir la pujada salarial que demanen i una reducció de la jornada” i va assegurar que una vaga d’una setmana suposarà unes pèrdues “molt grans” per a un sector molt tocat per la pesta porcina africana. Les patronals van rebaixar el seguiment de la vaga a Espanya al 20,5%. Per la seua part, Ricard Parés, director de Porcat, va denunciar que la vaga posa en risc el benestar animal. “Els animals s’estressen si són carregats i descarregats i passen tantes hores al camió”. En les concentracions a Lleida es va impedir el pas de camions amb animals, la qual cosa va generar moments de tensió entre vaguistes i transportistes.
Alerten de falta de pinso per talls al Port de Tarragona
El trànsit al port va caure ahir un 87,24% a conseqüència de l’aturada. Segons els fabricants, si el transport no es restableix, les fàbriques no podran garantir la producció de pinsos que necessiten les granges de Catalunya i Aragó per a l’alimentació animal. El bloqueig dificulta el transport de cereals, oleaginoses i altres matèries primeres per a la seua fabricació.
Els escorxadors d’aus i conills continuen negociant
La pròxima reunió entre patronal i sindicats està fixada per al dilluns 16 de novembre al Servei Interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), una data clau per intentar atansar les diferències que existeixen sobre els salaris, la jornada laboral i les condicions de treball.