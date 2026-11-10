Dos detinguts en el desmantellament d'un punt de venda de droga des d'un pis del carrer Príncep de Viana de Lleida
Els acusats, de 44 anys, traficaven amb cocaïna i heroïna
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a Lleida dos homes de 44 anys com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues. Les detencions són el resultat d’una investigació oberta el mes passat, després que la policia tingués indicis de l’existència d’un punt de venda de cocaïna i heroïna en un pis del carrer Príncep de Viana de la capital del Segrià, segons ha explicat la policia catalana.
Amb aquesta informació, la Unitat d’Investigació de Lleida dels Mossos va dur a terme diferents gestions que van permetre confirmar que les persones investigades quedaven amb els compradors en zones properes al domicili dels sospitosos i els lliuraven la droga, que en alguns casos s’amagaven a la boca perquè no els descobrissin.
Aquest dilluns, cap a les 8 del matí, la policia va detenir els dos sospitosos i va fer una entrada i escorcoll a l’habitatge: hi va comissar 16 grams de cocaïna, 250 grams d’heroïna –una part de la qual embolcallada en monodosis per a una venda imminent–, dues bàscules de precisió i 1.500 euros en bitllets fraccionats. Els detinguts, un dels quals té antecedents, passaran aquest dimecres a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.