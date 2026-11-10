JUDICI
El ganivet professional amb què van assassinar el taxista de Lleida, clau per incriminar l’acusat
El van trobar en un contenidor a prop del lloc del crim, en tenia un altre d’idèntic a casa i era d’una empresa on va treballar. El mòbil seria un assalt “que se li’n va anar de les mans”, segons els Mossos
El taxista assassinat el 10 d’abril del 2022 a la Bordeta va ser apunyalat amb un ganivet d’ús professional que els Mossos d’Esquadra van trobar en un contenidor del carrer Travessera Extremadura de Lleida, a prop del carrer Sifó, on es va produir el crim. “L’arma homicida va ser recuperada al minut 1”, va assegurar ahir a l’Audiència de Lleida el subinspector dels Mossos d’Esquadra que va liderar la investigació. Va ser l’encarregat d’exposar al jurat popular els principals detalls d’una investigació que es va allargar més d’un any.
Aquest ganivet, que ahir es va exhibir a la sala, ha estat clau per poder incriminar l’acusat, J.D.C.G., que s’enfronta a peticions de fins a 23 anys de presó. Era un ganivet d’ús professional, per la qual cosa tenia un número de sèrie que va permetre als Mossos esbrinar que havia estat adquirit per una empresa càrnia de Ponent. També van relacionar un empleat que havia treballat fins a un mes abans del crim amb l’home que apareixia en les imatges d’una càmera propera a la parada de taxi de Blondel, on el taxista va recollir el seu darrer client i, posteriorment, corrent en un carrer proper al lloc del crim. “En l’escorcoll al seu domicili vam trobar un ganivet idèntic”, va afegir el subinspector. Allà van trobar una funda artesanal per portar armes. A més, amb una anàlisi posterior, van trobar el seu ADN al mànec. Per acarar-lo, li van fer diversos seguiments i van recollir una mostra de saliva d’una escopinada que va llançar en una vorera. Un altre indici és una petjada trobada al seient del conductor del taxi, que podria ser compatible amb un calçat esportiu falsificat que tenia l’acusat i que va exhibir a les xarxes socials. “Cada vegada teníem més elements per vincular-lo amb l’assassinat”, va dir en la sessió del judici celebrada ahir.
Pel que fa al mòbil del crim, va afirmar que van estudiar diverses hipòtesis i van acabar determinant que “creiem que va ser un intent d’atracament que se li’n va anar de les mans”. Creuen que va seleccionar el carrer Sifó per cometre l’assalt. A la Bordeta també viu una noia amb la qual l’acusat havia tingut una relació. Aquesta dona va dir que “és un noi que té rampells”.