SANITAT
El primer cap de setmana que l’hospital Arnau de Lleida pot tractar ictus greus, sense casos
“Cal insistir al Govern per tenir cobertura 24 hores cada dia de l’any”
Aquest cap de setmana passat ha estat el primer en què l’Arnau de Vilanova ha pogut practicar trombectomia mecànica en horari diürn, després que el departament de Salut decidís ampliar l’horari per practicar aquests tractaments en els casos d’ictus greus. Tanmateix, fonts de l’hospital van assenyalar que no van fer cap intervenció d’aquest tipus.
Des que es van començar a practicar aquestes operacions el 2019 i fins al juny passat, l’Arnau només tenia capacitat per fer-les de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores per la falta de metges especialitzats. Fora d’aquest horari, havia de derivar els pacients al Vall d’Hebron de Barcelona, un fet que va causar un gran enrenou social i polític. Davant d’aquesta situació, el Govern va pactar amb els comuns garantir el tractament ininterromput a Lleida, i que ho faria per fases. D’aquesta manera, a partir del juny va incrementar l’horari a 12 hores diàries entre setmana (8.00 a 20.00 hores) i des d’aquest cap de setmana passat també es poden fer aquestes operacions els dissabtes i diumenges.
Els ictus greus que tinguin lloc en horari nocturn es continuaran derivant a Barcelona. No obstant, el Govern va assegurar que ampliarà el servei les 24 hores dels 365 dies de l’any a partir de finals del 2027. “Sens dubte és una gran millora que puguin practicar trombectomies els caps de setmana, però no ens hem de conformar i cal exigir al Govern que compleixi amb el que es va comprometre”, va dir Carme Monsó, de l’Associació Malalts Ictus Lleida (AMILL). “No s’ha de llançar la tovallola i cal seguir insistint a tenir una atenció contra els ictus greus les 24 hores cada dia de l’any a Lleida”, va concloure Monsó.