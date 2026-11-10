TRIBUNALS
Jornada clau en el crim de Cappont: Aquest dimarts compareix l’investigat per l'assassinat d’Isaac Martínez de Lleida el 2006
La magistrada ha citat l’únic investigat "per si fos procedent modificar la seua situació personal"
Jornada clau la d’avui per a l’esdevenir del cas del crim d’Isaac Martínez, el jove de Cappont que va ser cosit a trets el 9 de novembre del 2006 –ahir es van complir 20 anys– quan sortia amb el cotxe del pàrquing de casa per anar a treballar.
La magistrada de la Secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància de Lleida Plaça número 4 ha citat avui l’únic investigat, J.R.M., “per si fos procedent modificar la seua situació personal”.
Ho fa “en vista de l’estat de les acusacions i de la petició feta per l’acusació particular”, que en demanarà l’ingrés preventiu a la presó després que un recent informe de balística de la Guàrdia Civil hagi determinat que les restes trobades als seus pantalons són de tret, contradient el que van fer després del crim, la qual cosa en va suposar l’excarceració. J.R.M., que sempre ha mantingut la seua innocència, va al·legar llavors que mai no havia disparat una arma de foc i que les restes que li van detectar corresponien a la manipulació d’una bateria de cotxe. J.R.M. ha estat per als Mossos d’Esquadra l’únic sospitós del crim.
En una entrevista a SEGRE el 2022, el cap de l’Àrea d’Investigació Criminal (AIC) a Ponent, Sergi Mesalles, va assegurar que “per dir-ho d’alguna forma, el cas està policialment resolt”.