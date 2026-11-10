L'advocat de la defensa demana presó preventiva per al principal investigat de l'assassinat d'Isaac Martínez
L'advocat de l'acusació atribueix a l'investigat l'assassinat i reclama presó provisional en la compareixença de l'article 505 de la Llei d'enjudiciament criminal
L'advocat Pau Simarro, que exerceix l'acusació, ha explicat que sol·licitaran presó preventiva per al principal investigat de l'assassinat, després de la seva compareixença als jutjats. Segons les seves paraules, la persona investigada és la que "efectivament va ser al lloc de l'assassinat" i la que presumptament va cometre els fets. La mesura es debat en una compareixença de l'article 505 de la Llei d'enjudiciament criminal.
Simarro confia que la Fiscalia secundi aquesta postura i que el jutjat d'instrucció resolgui avui mateix. Un cop closa la investigació, espera que es pugui accelerar la celebració del judici. Afegeix que estan "contents de que no se hagi prescrit": l'acusació s'ha dirigit de nou contra la mateixa persona i, per això, s'ha aturat el termini de prescripció.
Quan es coneixerà la decisió de la jutgessa
Segons Simarro, en les compareixences de l'article 505 els jutges acostumen a dictar la resolució el mateix dia i en el mateix acte. La decisió es formalitza per escrit, de manera que cal esperar una estona, però la resolució es dicta de manera immediata. Tot i això, el jutjat podria prendre's un temps per valorar les al·legacions de l'acusació pública, de la privada i de la defensa abans de decidir sobre la mesura cautelar.
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Els motius de la petició de presó preventiva
L'advocat justifica la petició perquè el delicte d'assassinat comporta una pena mínima de 15 anys de presó, i entén que hi ha "un risc de fuga evident". Reconeix que l'investigat fa 18 o 19 anys que viu aquí i no ha marxat, però recorda que durant aquest temps no pesava cap acusació sobre ell, ja que havia quedat suspesa.
Ara que s'inicia de nou el procediment, Simarro considera que l'investigat, davant una condemna de com a mínim 15 anys, podria plantejar-se actuar de manera diferent de com ho faria una altra persona. Per això demanaran la presó preventiva, perquè quedi a disposició de la justícia sense cap altra possibilitat.