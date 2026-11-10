TRIBUNALS
Llibertat provisional per l'únic investigat per l'assassinat d'Isaac Martínez a Cappont fa vint anys
L'informe balístic fet per la Guàrdia Civil "no és suficient"
La jutgessa ha decidit mantenir la llibertat provisional per l'únic acusat de l'assassinat d'Isaac Martínez a Cappont el 9 de novembre de 2006. L'investigat, J.R.M, estava citat aquest dimarts al matí per la magistrada de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida Plaça número 4 per, en el cas procedent, modificar la seua situació personal. L'acusació particular demanava l'ingrés preventiu a presó després d'un informe balístic de la Guàrdia Civil.
El recent informe de la Guàrdia Civil va determinar que les restes trobades als pantalons de l'investigat són de tret, contradient el que van fer després del crim, la qual cosa en va suposar l’excarceració. J.R.M., que sempre ha mantingut la seua innocència, va al·legar llavors que mai no havia disparat una arma de foc i que les restes que li van detectar corresponien a la manipulació d’una bateria de cotxe. J.R.M. ha estat per als Mossos d’Esquadra l’únic sospitós del crim.
L'advocat de l'acusació particular, Pau Simarro, ha explicat a la sortida de l'Audiència de Lleida que l'informe no ha estat suficient perquè l'investigat ingressés a la presó, però que, des del punt de vista de la jutgessa, "obre portes a noves investigacions". Així doncs, la jutgessa ha mantingut la situació de l'acusat -llibertat provisional- i "acorda l'ingrés a la presó si aquesta persona no acudeix a la crida del jutjat".
L'acusació particular era l'única que demanava l'ingrés a la presó després que el ministeri fiscal també considerés que s'han de fer noves diligències. Simarro afirma que "l'informe de la Guàrdia Civil és ampliatori i hi diu que no hi ha dubte que les restes de trets que tenia l'acusat a la seua roba són, inequívocament, sortides d'una arma de foc. Nosaltres no veiem dubtes possibles".
Tot i això, l'advocat afirma que tenen "esperança" perquè "si es practiquen noves diligències d'investigació, aquestes ratificaran el que ja coneixem: que la persona investigada va fer servir l'arma de foc i ho va utilitzar al lloc de l'assassinat".
Societat
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Albert Guerrero